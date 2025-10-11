«Bybit» أول منصة لتداول العملات الرقمية في الإمارات

أعلنت Bybit، ثاني أكبر منصات تداول العملات الرقمية حول العالم من حيث حجم التداول، عن حصولها رسمياً على ترخيص مشغل منصة الأصول الافتراضية من هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، لتغدو بذلك أول منصة لتداول العملات الرقمية تنجح بالحصول على هذا الترخيص الكامل من الهيئة، مسجلة إنجازاً تاريخياً يدعم رؤية الدولة بترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأصول الرقمية.

ويعكس الإنجاز التزام Bybit بدعم مستخدميها عبر تطبيق أرقى معايير الجودة وتقديم أفضل المنتجات والخدمات، وذلك استناداً إلى أُطر امتثال صارمة لا تقتصر على المعايير واللوائح السارية في الإمارات فحسب، بل على مستوى العالم.

وكانت Bybit قد تلقت فبرايرالماضي موافقة مبدئية من هيئة الأوراق والسلع بمساعدة مركز بلوك تشين، أبوظبي، الذي ساعد الشركة على مواءمة عملياتها مع الأطر التنظيمية الصارمة التي تعتمدها الهيئة. ويأتي حصولها على الرخصة الكاملة ليبرز ثقة الهيئة التنظيمية في البنية التحتية الأمنية المتينة لمنصة Bybit، وشفافيتها التشغيلية.

وقال بن تشو، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bybit: «يمثل حصولنا على الترخيص الكامل كمشغل منصة الأصول الافتراضية من هيئة الأوراق المالية والسلع دليلاً واضحاً على التزامنا الراسخ بتعزيز موثوقية عملياتنا من خلال الامتثال التام للوائح المحلية وتطبيق أرقى معايير الشفافية».