تجدد حرب الرسوم الجمركية يعصف بالأسهم الأمريكية والأوروبية

تحولت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية إلى التراجع، الجمعة، بعد صعودها بشكل طفيف في مستهل جلسة التداول مع إقبال المستثمرين على الشراء، وذلك بعد تجدد حرب الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين وتهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بزيادة حادة في الرسوم الجمركية المفروضة على الصين، في ظل خلاف بشأن المعادن النادرة، كما تأثرت أيضاً بتراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات خسر مؤشر داو جونز نحو 500 نقطة عقب تهديدات ترامب بشأن الصين وانخفض المؤشر 1.05% أو 488 نقطة إلى 45870 نقطة، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 1.6% أو 106 نقاط إلى 6628 نقطة، وهبط «ناسداك» المركب 2.25% أو 510 نقاط إلى 22512 نقطة.

وجاءت الانخفاضات مع تجدد التوترات التجارية، عقب تصريحات ترامب عبر منصة «تروث سوشيال»، التي هدد فيها بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الصين بوتيرة حادة.

وقال الرئيس الأمريكي إن الصين أصبحت أكثر عدائية وبدأت في إرسال رسائل إلى دول حول العالم تعلن فيها نيتها فرض قيود على تصدير المعادن الأرضية النادرة ومكونات الإنتاج المرتبطة بها.

واتهم ترامب الصين بمحاولة فرض هيمنتها على قطاع المعادن النادرة عالمياً، مؤكداً أنه سيضطر إلى الرد بإجراءات مضادة تشمل زيادة هائلة في التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة.

ثقة المستهلك

كما تضررت المعنويات من تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل طفيف، مع استمرار المخاوف بشأن الأسعار وضعف التوظيف.

وكشف مسح شهري تجريه جامعة «ميشيغان» أن مؤشر ثقة المستهلكين تراجع إلى 55 نقطة من 55.1 نقطة في سبتمبر، ليظل منخفضاً بنحو 22% عن قراءة أكتوبر من 2024 عند 70.5 نقطة.

لكن ذلك تزامن مع تراجع التوقعات بشأن الأوضاع المالية الشخصية مستقبلاً إلى جانب القدرة على شراء السلع المعمرة، فيما ظلت مشكلات مثل ارتفاع الأسعار وضعف آفاق التوظيف أكثر ما يشغل المستهلكين.

وأظهرت نتائج المسح أن معدل التضخم المتوقع للعام المقبل تراجع إلى 4.6% من 4.7%، بينما استقر التضخم المتوقع في المدى الطويل عند 3.7%.

خسائر أوروبية

وانخفضت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، متأثرة بتجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 1.25% إلى 564.16 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية 1.1%.

وهبط مؤشر «داكس» الألماني 1.5% إلى 24241 نقطة، وانخفض مؤشر كاك الفرنسي 1.53% إلى 7918 نقطة، وتراجع «فايننشال تايمز» البريطاني 0.86% إلى 9427 نقطة.

وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» الفرعي للموارد الأساسية 2.5%، بعدما فرضت بكين قيوداً جديدة على تصدير المعادن الأرضية النادرة، التي تدخل في صناعة التقنيات الدفاعية والإلكترونيات.

صناديق الأسهم

وتراجعت التدفقات الاستثمارية إلى صناديق الأسهم العالمية بوتيرة حادة خلال الأسبوع المنتهي 8 من أكتوبر، في ظل حذر المستثمرين بعد الارتفاع الذي شهدته الأسواق في الآونة الأخيرة، ووسط مخاطر انهيار الحكومة الفرنسية والإغلاق الحكومي المستمر في أمريكا.

وكشفت بيانات نقلتها «رويترز» عن «إل إس إي جي» ليبرز أن المستثمرين اشتروا ما قيمته 2.03 مليار دولار فقط من وثائق صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي.

ويعادل ذلك انخفاضاً بنحو 96% عن صافي مشتريات الأسبوع السابق عند حوالي 48.81 مليار دولار، وفقاً لما أظهرته البيانات.