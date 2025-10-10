«وول ستريت» تلامس مستويات قياسية رغم الإغلاق الحكومي

تباينت الأسهم الأمريكية أمس، مع متابعة المستثمرين تصريحات مسؤولي الفيدرالي، في ظل استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية الذي بدأ في الأسبوع الماضي.

وفي بورصة «وول ستريت» استقر مؤشر داو جونز خلال التعاملات دون تغيير عند 46606 نقاط، واستقر ستاندرد آند بورز 500 عند 6756 نقطة، بعدما لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند 6764 نقطة، فيما انخفض «ناسداك» 0.1% إلى 23026 نقطة، بعدما سجل مستوى قياسياً جديداً عند 23062 نقطة.

وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي لشهر سبتمبر، أول من أمس، انقسام أعضاء لجنة السوق المفتوحة حول وتيرة خفض أسعار الفائدة، حيث أشار بعضهم إلى ضرورة التحرك بسرعة لاحتواء تباطؤ سوق العمل، بينما فضّل آخرون التريث لتفادي ظهور أي ضغوط تضخمية جديدة.

ويتابع المستثمرون عن كثب تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثاً عن مؤشرات حول مستقبل أسعار الفائدة، في حين لم يتطرق جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى السياسة النقدية خلال كلمته في حدث بواشنطن العاصمة وتجنب باول، الإشارة إلى السياسات النقدية للبنك المركزي الأمريكي أو البيانات المؤثرة في صناعة القرار المرتقب خلال الاجتماع المقرر نهاية هذا الشهر.