سهم «سالك» بـ 6 دراهم.. و«باركن» يحاول اللحاق به

اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة لامست 2.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.86 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و824.3 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 726.85 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 43.5 ألف صفقة، وذلك بالتزامن مع تباين أداء الأسواق والتحرك بشكل عرضي في انتظار محفزات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وبلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.148 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، موزعة بواقع 3.135 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.013 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية»، على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي بقيمة جاوزت 179.5 مليون درهم، حيث ارتفع السهم بنسبة 0.71%، تلاه «العربية للطيران» بـ66.7 مليون درهم مرتفعاً 1.52% ليغلق عند 4 دراهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذبا 52.16 مليون درهم، رغم تراجعه بنسبة 2.3%.

واستقر سوق دبي عند مستوى 5958.19 نقطة، بضغط بعض الأسهم القيادية، لينخفض المؤشر هامشياً بـ0.04%.

وصعدت أسهم بنك السلام - البحرين 3.4%، واكتتاب القابضة 2.6%، وسالك 2.2% إلى مستوى 6 دراهم ، وباركن 1.6% إلى مستوى 5.58 درهم، فيما انخفضت أسهم الوطنية الدولية القابضة 4.5%، والإمارات ريم للاستثمار 3.4%، ومصرف عجمان 2.8%، والمزايا القابضة 2.8%.

وأكثر الأسهم تداولاً، كان سهم دريك آند سكل إنترناشيونال، حيث انخفض للجلسة الثانية على التوالي، بنسبة 1.5% عند 0.320 درهم، وبتداولات قاربت 70 مليون سهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 23.55 مليون درهم، بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 323.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 300 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.14% عند 10143.83 نقطة. وتصدر «أدنوك للحفر» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 242 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 234.9 ملايين درهم، ثم «الشارقة الإسلامي» بسيولة 138.8 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم مجموعة أرام 14.7%، وإن إم دي سي إنيرجي 4.45%، وسيراميك رأس الخيمة 3.3%، وأبوظبي الإسلامي 2.9%، في المقابل، تراجعت أسهم بنك أم القيوين الوطني 5.2%، وأدنوك للحفر 3.6%، وجي أف إتش المالية 3.6%، وأدنوك للإمداد 2.96%.

وأعلنت أدنوك اعتزام شركاتها الست المُدرجة تقديم توزيعات أرباح بقيمة 158 مليار درهم (43 مليار دولار) حتى عام 2030، وذلك بعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة.

الأسواق العربية

وسيطر التباين على أداء البورصات الخليجية، مدعومة بآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية مجددا هذا العام، واتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي قد يخفف من التوتر الجيوسياسي في المنطقة.

وارتفعت بورصات قطر 0.33%، ومسقط 1.04%، و«تاسي» السعودي 0.21%، فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.45%، والبحرين 0.03%، وخارج منطقة الخليج، قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم أمس إجازة رسمية على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية بعد غدٍ.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.21% ليغلق عند 11583 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.7 مليارات ريال. كما ارتفعت أسهم مصرف الراجحي، والمراعي، وبي إس إف، والسعودي الألماني، وسبكيم، وأنابيب السعودية، وكيان السعودية، ودله الصحية، وكابلات الرياض، وبترورابغ، بنسب تتراوح بين 1 و5%.

في المقابل، تراجع سهما أكوا باور والأهلي السعودي بنحو 1% عند 214.10 ريالاً، و38.52 ريالاً على التوالي، وانخفض سهم جاز بنحو 4% عند 16.24 ريالاً، في أول جلسة له بالسوق الرئيسي بعد انتقاله من «نمو».

الأردن

واختتمت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على ارتفاع بدعم شراء في أسهم قيادية مثل البوتاس العربية وسط تحسن في قيمة التداول.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.8% إلى 3092.75 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 9.5 ملايين دينار، مقارنة مع سبعة ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم البوتاس العربية 2.58% إلى 33.85 ديناراً، وسهم البنك العربي 0.68% إلى 5.94 دنانير، وزاد سهم مناجم الفوسفات 1.57% إلى 21.33 ديناراً، وسهم الاتصالات الأردنية 1.33% إلى 3.04 دنانير.