التفاؤل يصحح مسار «وول ستريت» قبل محضر الفيدرالي

أسهم التفاؤل المسيطر على المستثمرين في تصحيح مسار «وول ستريت» في تعاملات الأربعاء، وذلك قبيل صدور محضر اجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، ورغم دخول الإغلاق الحكومي أسبوعه الثاني دون أي مؤشرات حول توافق محتمل بشأن مشروع قانون التمويل.

وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.95%، وصعد مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.56%، وزاد مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.16%. ويتابع المستثمرون تصريحات عدد من مسؤولي الفيدرالي بالتزامن مع صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بحثاً عن مؤشرات حول مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية بدعم من قطاعي البنوك والطاقة، اللذين تصدرا المكاسب في المعاملات المبكرة، لكن المكاسب ظلت محدودة بسبب تراجع قطاع السيارات بعد خفض توقعات شركة «بي. إم. دبليو»، وكذلك هبوط أسهم شركات التكنولوجيا وسط دعوات أمريكية لحظر التصدير. وصعد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.79%، وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.87%، وتقدم مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.69%، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.07%.

وقدم قطاع البنوك أكبر دعم، إذ ارتفع بنسبة 0.7%، مع صعود أسهم بنك «لويدز» البريطاني، و«سوسيتيه جنرال» الفرنسي و«بي. بي. إي. آر بانكا» الإيطالي. وصعد مؤشر قطاع شركات النفط والغاز ذات الوزن الثقيل 0.4% بدعم من ارتفاع أسعار النفط. وهوى سهم «بي. إم. دبليو» الألمانية 5.3% بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات توقعاتها لأرباح عام 2025 بسبب تغير افتراضات الرسوم الجمركية الأمريكية والنمو الأضعف من المتوقع في السوق الصينية.

وفي طوكيو، أنهى مؤشر «نيكاي» الياباني سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات متتالية، إذ طغت عمليات جني الأرباح بعد الارتفاع إلى مستويات قياسية على التأثير الناتج عن التفاؤل تجاه تطبيق المزيد من سياسات التحفيز المالي. وظل مؤشر «نيكاي» متأرجحاً صعوداً وهبوطاً خلال معظم الجلسة قبل أن يغلق منخفضاً 0.45% عند 47734.99 نقطة. وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.2 % ليبلغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3235.66 نقطة.