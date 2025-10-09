«القيادية» تعزز مكاسب سوق دبي بـ 4 مليارات درهم

عزز مؤشر سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، التي قادت صعود المؤشر بـ0.34 % أو ما يعادل 20.3 نقطة، مسجلاً 5960.44 نقطة، وهو أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين، ليربح السوق نحو 4 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.012 تريليون درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 1.016 تريليون درهم بختام جلسة أمس. واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بأكثر من 138.7 مليون درهم، تلاه «طلبات» بسيولة 66.6 مليون درهم، ثم «مصرف عجمان» جاذباً 43.2 مليون درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم تعليم القابضة 6.2 %، وأجيليتي للمخازن 4.6 %، وتكافل الإمارات 3.9 %، وبي إتش إم كابيتال

2.7 %، فيما انخفضت أسهم الإسمنت الوطنية 6.7 %، وطلبات

3.7 %، ودبي التجاري 3.2%، والخليج للملاحة 2.95 %.

وشهد سوق دبي تنفيذ 7 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة إجمالية 258.8 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقات على 26.4 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 9.8 دراهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 33 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 425 مليون درهم مقابل 391.96 مليوناً مبيعات.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة

0.48 % إلى مستوى 10130.14 نقطة، رابحاً نحو 18 مليار درهم. وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 597.9 مليون درهم، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 383.4 مليون درهم، ثم «بروج» بسيولة 156.54 مليون درهم.

وسجل سهما «أدنوك للحفر» و«أدنوك للإمداد» أعلى مستوى لهما منذ إدراجهما في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم مجموعة أرام 14.9 %، وأم القيوين للاستثمارات 10 %، وحياة للتأمين 8.3 %، دانة غاز

5.1 %، في المقابل تراجعت أسهم رابكو للاستثمار 5.6 %، وبريسايت 2.6 %، وبرجيل القابضة 2.2 %، ورأس الخيمة العقارية 1.96 %.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 22 مليار درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.13 تريليونات درهم في نهاية جلسة الثلاثاء، وصولاً إلى 4.152 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.136 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.016 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 3.15 مليارات درهم، منها 2.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و848.16 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 933.94 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 42.2 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي بـ0.21 %، والكويتي 0.14 %، والقطري 0.13 %، والبحرين 0.22 %، بينما ارتفعت بورصة مسقط 0.28 %، وصعد مؤشر بورصة مصر 0.75 %.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.21 % ليغلق عند 11559 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 7.6 مليارات ريال.

وتراجعت أسهم سابك، وبي إس إف، وأديس، والتصنيع، ومرافق، وإعمار، والتعاونية، والمملكة، والخدمات الأرضية، بنسب تتراوح بين 1 و4 %. في المقابل ارتفعت أسهم العربي الوطني، والدريس، وتسهيل، وموبايلي، وسليمان الحبيب، وأفالون فارما بنسب تتراوح بين 1 و3 %.

مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات الأربعاء، فيما ربح رأس المال السوقي 14.910 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.642.115 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» بنحو

0.75 %، ليغلق عند مستوى 37376 نقطة، كما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.73 %، ليغلق عند مستوى 45639 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.74 %، ليغلق عند مستوى 16801 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 0.03 %، ليغلق عند مستوى 11342 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.12 %، ليغلق عند مستوى 14972 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم شراء في أسهم قيادية مثل البوتاس العربية وسط سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.3 % إلى 3068.15 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 7 ملايين دينار، مقارنة مع 8.6 ملايين في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم مصفاة البترول 0.17 % إلى 5.73 دنانير، وسهم البنك الإسلامي الأردني 0.47 % إلى 4.26 دنانير وسهم البوتاس العربية 1.04 % إلى 33 ديناراً، فيما تراجع سهم مناجم الفوسفات 0.33 % إلى 21 ديناراً.