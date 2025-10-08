صعود جماعي لمؤشرات الأسهم الأوروبية وفوتسي الإيطالي يحقق أفضل أداء

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بدعم من قطاعي البنوك والطاقة اللذين تصدرا المكاسب في المعاملات المبكرة، لكن المكاسب ظلت محدودة بسبب تراجع قطاع السيارات بعد خفض توقعات شركة بي.إم.دبليو وكذلك هبوط أسهم شركات التكنولوجيا وسط دعوات أمريكية لحظر التصدير.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 570.4 نقطة. وتباين أداء البورصات في الدول الأوروبية، لكن المؤشر الإيطالي القياسي حقق أداءً أفضل من سائر السوق وارتفع 0.5%.

وقدم قطاع البنوك أكبر دعم، إذ ارتفع 0.7% ، مع صعود أسهم بنك لويدز البريطاني وسوسيتيه جنرال الفرنسي وبي.بي.إي.آر بانكا الإيطالي.

وصعد مؤشر قطاع شركات النفط والغاز ذات الوزن الثقيل 0.4% بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

وهوى سهم بي.إم.دبليو الألمانية 5.3% بعد أن خفضت شركة صناعة السيارات توقعاتها لأرباح عام 2025 بسبب تغير افتراضات الرسوم الجمركية الأمريكية والنمو الأضعف من المتوقع في السوق الصينية.

وتراجع مؤشر قطاع السيارات الأوسع 1.5% مع هبوط سهم مرسيدس أيضاً 3.1%.

وانخفض مؤشر أسهم التكنولوجيا 1.1%، وسجلت شركتا (إيه.إس.إم.إل) و(إيه.إس.إم.آي) المرتبطتان بالرقائق الإلكترونية أكبر الخسائر بعد أن دعا نواب أمريكيون إلى فرض حظر أوسع على مبيعات معدات صناعة الرقائق إلى الصين.

وسيركز المستثمرون أيضاً على فرنسا، حيث يتعرض الرئيس إيمانويل ماكرون لضغوط متزايدة للاستقالة أو الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة وسط اضطرابات سياسية متفاقمة. وارتفعت الأسهم الفرنسية القيادية 0.2% في مستهل التعاملات.