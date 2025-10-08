توبكس الياباني يحقق إغلاقاً قياسياً عند 3235 نقطة للمرة الأولى

ارتفع مؤشر «توبكس» الياباني الأوسع نطاقاً بنسبة 0.25% إلى 3235 نقطة، ليغلق عند مستوى قياسي للجلسة الثالثة على التوالي؛ بعد أن تحول مؤشر «نيكاي» الياباني للانخفاض وسط عمليات جني المستثمرين الأرباح للاستفادة من المكاسب الأخيرة التي دفعته لتسجيل مستويات قياسية وسط آمال الأسواق بسياسات حكومية مالية ونقدية أكثر مرونة. وفي نهاية تداولات الأربعاء، انخفض مؤشر «نيكاي 225» بنسبة 0.45% عند 47734 نقطة، بعدما لامس 48181 نقطة، بينما

حقق المؤشر نيكاي مكاسب أمس الثلاثاء وسجل مستوى إغلاق مرتفعاً جديداً عند 47950.88، مستفيداً من التفاؤل الذي ساد في مطلع الأسبوع بعدما فازت ساناي تاكايتشي بزعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم.

ودعت تاكايتشي، التي تستعد الآن لتصبح رئيسة وزراء اليابان، إلى سياسة مالية ونقدية أكثر تيسيراً، فضلاً عن الاستثمار المستهدف في قطاعات تشمل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والدفاع.

وقال كي أوكامورا العضو المنتدب في نيوبرجر بيرمان لإدارة الأصول في طوكيو: «إذا نظرنا إلى ارتفاع بعض الشركات، نجد أن الأمر يبدو متعلقاً بالتوقعات أكثر من الأساسيات».

وتلقت أسهم شركات التصدير دعماً أيضاً من التراجع الحاد للين، إذ جرى تداوله عند أضعف مستوى منذ فبراير.

وعلى المؤشر نيكاي، ارتفع 148 سهماً وانخفض 76 سهماً.

وكان أكبر الأسهم الرابحة بالنسبة المئوية على المؤشر هو سهم آي.إتش.آي كورب لصناعة الآلات الثقيلة، بارتفاع 6.3 بالمئة، يليه سهم فوجيكورا، وهي مورد رئيسي في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي قفز 4.2 بالمئة.

وكان سهم مجموعة سوفت بنك أكبر عائق للمؤشر نيكاي من حيث النقاط إذ تراجع 2.1 بالمئة، وكذلك سهم شركة طوكيو إلكترون ذات الثقل في قطاع الرقائق، والذي انخفض 2.2 بالمئة.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بنحو نقطتي أساس عند 1.699%، كما صعدت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.4% عند 152.50 يناً.

