قطاع التكنولوجيا يحول وجهة مؤشرات «وول ستريت» إلى التراجع



تحولت الأسهم الأمريكية إلى الانخفاض خلال تعاملات الثلاثاء، وسط ضغوط في قطاع التكنولوجيا، وفي ظل تقييم المستثمرين المناقشات السياسية في واشنطن بشأن الإغلاق الحكومي المستمر دون توافق يلوح في الأفق.

وهبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.65%، وتراجع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.43%، وانخفض مؤشر «داوجونز» بنسبة 0.36%.

وفشل مجلس الشيوخ للمرة الخامسة في تمرير مشروع قانون لتمويل الحكومة حتى 21 نوفمبر، إذ لا يزال الجمهوريون بحاجة إلى دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل للوصول إلى أغلبية الـ60 صوتاً المطلوبة لتمرير التشريع.

وفي منشور عبر منصة «تروث سوشيال»، وجّه الرئيس دونالد ترامب انتقادات لاذعة للديمقراطيين، مؤكداً استعداده للعمل معهم في ملف الرعاية الصحية أو قضايا أخرى، شرط السماح بإعادة فتح الحكومة.

وتراجع سهم «أوراكل» بنسبة 4.40% إلى 278.71 دولاراً، ليقود أسهم التكنولوجيا للانخفاض، بعد تقرير أفاد بأن الشركة تحقق هوامش ربح من أعمالها السحابية أقل بكثير من تقديرات المحللين الحالية، وأنها تخسر أموالاً في بعض صفقات تأجير شرائح «إنفيديا».

واستقرت الأسهم الأوروبية مع تعويض مكاسب قطاعي الطاقة والسلع الفاخرة الخسائر في أسهم قطاعي الصناعة والرعاية الصحية، وخصوصاً الأسهم الفرنسية التي استقرت بعد يوم من تأثرها باضطرابات سياسية في البلاد.

وارتفع مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.05%، وصعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.04%، وزاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.03%، فيما تراجع مؤشر «ستوكس» بنسبة 0.17%.

وحصل قطاع النفط والغاز على دفعة مع ارتفاع سهم «شل» 1.9% بعد أن أشارت شركة الطاقة الكبيرة إلى ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي المسال ونتائج أفضل لتداول الغاز في الربع الثالث.

ورفعت مورجان ستانلي تصنيفها لشركتي السلع الفاخرة العملاقتين «إل.في.إم.إتش» و«كيرينج» من «وزن متساوٍ» إلى «زيادة الوزن»، ما أدى إلى ارتفاع سهم «إل.في.إم.إتش» بنسبة 1.8% وزيادة سهم «كيرنج» 2.2%، فيما هوى سهم شركة «بي.آند.إم» لتجارة التجزئة منخفضة التكلفة 15% بعد أن توقعت الشركة انخفاضاً 28% في الأرباح الأساسية في النصف الأول وانخفاض الأرباح السنوية.

وفي طوكيو أغلق «مؤشر نيكاي» الياباني عند مستوى قياسي مرتفع للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من مكاسب الأسهم المرتبطة بالرقائق الإلكترونية التي اقتفت أثر نظيراتها الأمريكية، لكن الزخم الذي شهدته الجلسة في البداية تراجع بسبب جني الأرباح.

وارتفع «نيكاي» بنسبة 0.01%، وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.06%، وقال كازواكي شيمادا، كبير المحللين في شركة «إيواي كوزمو سيكيوريتيز»: «قام المستثمرون بجني الأرباح عند أعلى مستوى لمؤشر «نيكاي» ما حد من المكاسب، ولكن الزخم لا يزال قوياً».