أسهم البنوك ترفع سوق دبي بمكاسب 5 مليارات درهم

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده في جلسة، أمس، بدعم أداء أسهم البنوك، التي قادت صعود مؤشر السوق بـ0.54% أو ما يعادل 32 نقطة، مسجلاً 5940.12 نقطة، لا سيما سهما «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي التجاري» اللذان ارتفعا بـ2.63% و5.2% على التوالي، ليتصدر بذلك ارتفاعات البورصات العربية، رابحاً نحو 5 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.007 تريليون درهم في نهاية جلسة الإثنين إلى 1.012 تريليون درهم بختام جلسة أمس.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بأكثر من 67 مليون درهم، تلاه «مصرف عجمان» بسيولة 49.5 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 48.9 مليون درهم.

وفي بداية الجلسة، ارتفع سهم دبي للاستثمار بنسبة 2.9% عند 3.24 دراهم، ليسجل أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2014، ليغلق السهم صاعداً بـ1.9% عند 3.21 دراهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم إمباور 3.1%، والخليج للملاحة 2.1%، وتاكسي دبي 1.92%، فيما انخفضت أسهم تبريد 2.6%، وتعليم القابضة 2.4%، واكتتاب القابضة 1.6%، وجي إف إتش المالية 1.55%. واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 13.95 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 177.2 مليون درهم مقابل 163.2 مليوناً مبيعات.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.18% إلى مستوى 10081.58 نقطة، رابحاً نحو 3 مليارات درهم.

وتصدر «أدنوك للحفر» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 174.12 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 107.16 ملايين درهم، ثم «بروج» بسيولة 91.2 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بريسايت 5.3%، وبنك أم القيوين الوطني 3.7%، وألف للتعليم القابضة 3.55%، وأغذية 2.3%، في المقابل، تراجعت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 10%، وعمان والإمارات للاستثمار 8.97%، وحياة للتأمين 6.6%، ومجموعة أرام 5.6%.

المكاسب والسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 8 مليارات درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والصناعة والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.122 تريليونات درهم في نهاية جلسة الاثنين وصولاً إلى 4.13 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.118 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.012 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.7 مليار درهم، منها 1.23 مليار درهم في سوق أبوظبي، و429.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 488 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 34 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي بـ0.19%، ومسقط 0.07%، بينما ارتفعت بورصات الكويت 0.40%، وقطر 0.21%، والبحرين 0.49%، وصعد مؤشر بورصة مصر 0.01%.

السعودية

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.19% ليغلق عند 11583 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 6.1 مليارات ريال.

وتصدر سهم البحري تراجعات السوق بنسبة 4% عند 28.00 ريالاً، وتراجعت أسهم الأهلي السعودي، ومعادن، وسابك، وبنك الرياض، إم بي سي، وكيان السعودية وموبايلي، وسبكيم، بنسب تتراوح بين 1% و4%. في المقابل، ارتفعت أسهم أكوا باور، ومرافق، ورسن، وطيران ناس، والخريف، وسينومي سنترز بنسب تتراوح بين 1% و4%.

مصر

وارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وبلغت قيمة التداول 4.7 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.627 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 37097 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 45307 نقاط، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 16677 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 4072 نقطة.

كذلك، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 11339 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم شراء محدود في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات وسط تحسن في قيمة التداول.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.3% إلى 3058.88 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8.6 ملايين دينار، مقارنة مع 5.5 ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم مصفاة البترول 0.18 % إلى 5.72 دنانير وسهم البوتاس العربية 0.49 % إلى 32.66 ديناراً وسهم مناجم الفوسفات 0.33 % إلى 21.07 ديناراً، فيما تراجع سهم البنك الإسلامي الأردني 0.24 % إلى 4.24 دنانير.