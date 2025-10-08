وول ستريت تترقب الفيدرالي.. والإغلاق الأمريكي مستمر

ارتفعت مؤشرات وول ستريت وسط ترقب مزيد من التطورات من واشنطن بشأن الإغلاق الحكومي الأمريكي الحالي الذي دخل أسبوعه الثاني.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، إلى جانب مؤشر ناسداك المركب. وتقدم مؤشر داو جونز الصناعي 106 نقاط، أي 0.2%.

وتبددت الآمال في إعادة فتح الحكومة يوم الاثنين بعد فشل مجلس الشيوخ، للمرة الخامسة، في إقرار مشروع قانون مجلس النواب الذي كان من شأنه تمويل الحكومة حتى 21 نوفمبر.

وألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باللوم مجدداً على الديمقراطيين في إغلاق الحكومة، وذلك في منشور على موقع تروث سوشيال مساء الاثنين، كتب فيه أنه «يسعده العمل مع الديمقراطيين بشأن سياساتهم الفاشلة في مجال الرعاية الصحية، أو أي شيء آخر، ولكن عليهم أولاً السماح لحكومتنا بإعادة فتح أبوابها».

دفعت حالة عدم اليقين المحيطة بالإغلاق الحكومي المستثمرين إلى تجنب الرهانات عالية المخاطر والتوجه نحو أصول الملاذ الآمن، مما أدى إلى وصول عقود الذهب الآجلة إلى 4000 دولار للأونصة لأول مرة.

وأدى الإغلاق الحكومي، الذي امتد إلى يومه السابع، إلى تأخير إصدار بيانات اقتصادية رئيسية، مثل تقرير الوظائف لشهر سبتمبر الذي كان متوقعاً يوم الجمعة، مما قلل بالتالي من كمية المعلومات المتاحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي قبل قراره التالي بشأن سعر الفائدة.

يأتي الإغلاق الحكومي المطول، إلى جانب تعتيم البيانات، في وقت لا تزال فيه مخاطر سوق العمل والتضخم على رأس أولويات المستثمرين.

وقد يجذب هذا المزيد من اهتمام المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره بعد ظهر الأربعاء، بالإضافة إلى التعليقات المتوقعة هذا الأسبوع من عدد من مسؤولي المجلس، بمن فيهم نائبة الرئيس ميشيل بومان، والحاكم ستيفن ميران، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري.

التحذير

وحذر خبراء «سيتي جروب» من أن أسهم التكنولوجيا الأمريكية تواجه مخاطر متزايدة، مع سعي المستثمرين لجني الأرباح من الارتفاع القياسي الذي شهدته هذا العام.

وكتب فريق البنك في مذكرة حسبما نقلت «بلومبيرغ»: ارتفعت مخاطر جني الأرباح سريعاً في الأسواق كافة، لكنها مرتفعة بشكل خاص بالنسبة لمؤشر ناسداك، وقد تعوق المزيد من الصعود.

وأوضحوا أن مؤشر ناسداك الأكثر عرضة للخطر بعد ارتفاعه بنسبة 46% من مستوياته المسجلة في أبريل، بدعم من الحماس المتزايد تجاه التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي.

وبدعم من التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، ورغم الإغلاق الحكومي، والتعريفات الجمركية المرتفعة، ارتفع سوق الأسهم لمستويات قياسية جديدة، حتى إن مؤشر «ناسداك» أغلق عند مستويات قياسية 30 مرة هذا العام حتى إغلاق أمس الاثنين، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبيرغ».

أوروبا

تباين أداء المؤشرات الأوروبية خلال التعاملات مع استقرار الأسهم الفرنسية بعد يوم من تأثرها سلباً بالاضطرابات المحلية بعدما دفعت استقالة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو البلاد لأزمة سياسية جديدة.

وارتفع كل من مؤشر «فوتسي البريطاني» بنسبة طفيفة 0.01% إلى 9486 نقطة، بينما انخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» 0.16% عند 570 نقطة، وانخفض مؤشر «داكس» الألماني 0.03% عند 24366 نقطة، واستقر مؤشر «كاك 40» الفرنسي رغم انخفاضه 0.36% عند 7940 نقطة.

وأظهرت البيانات انخفاض طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 0.8% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، بينما كان متوقعاً ارتفاعها 1.1%.

وارتفع سهم «شل» بنسبة 1.61% ما منح دفعة لقطاع النفط والغاز، بعدما توقعت شركة الطاقة أداءً أفضل لقسم الغاز الطبيعي التابع لها في الربع الثالث، ورغم توقعها خسارة قدرها 600 مليون دولار نتيجة لإلغاء مشروعها للوقود الحيوي في روتردام.

اليابان

لامس مؤشر «نيكاي» الياباني مستوى قياسياً جديداً مع ضعف الين، لكنه تعرض لضغوط بيعية وسط عمليات جني المستثمرين الأرباح للاستفادة من المكاسب الأخيرة.

وفي نهاية تداولات الثلاثاء، استقر مؤشر «نيكاي 225» عند 47950 نقطة، بعد ارتفاعه بنسبة 1% ليصل إلى مستوى قياسي قدره 48527 نقطة، فيما قلص نظيره الأوسع نطاقاً «توبكس» مكاسبه ويرتفع 1.85% ليغلق عند 3227 نقطة.

وفي حين استقر العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات عند 1.684%، صعدت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.2% عند 150.65 يناً.

وارتفع سهم شركة «أدفانتست»، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 0.65%، بينما زاد سهم «سوفت بنك»، وهي مستثمرة في شركات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.1%.

يأتي هذا بعدما ارتفع مؤشر نيكاي بنسبة 4.8% في الجلسة السابقة، ليتجاوز 48 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق مسجلاً أكبر مكسب يومي له منذ أوائل أبريل، مع توقعات تولي ساناي تاكايتشي، منصب رئيسة الوزراء القادمة للبلاد، وسط سياساتها الرامية للتحفيز المالي وتيسير السياسة النقدية.