تباين أداء المؤشرات الأوروبية رغم استقرار الأسهم الفرنسية

تباين أداء المؤشرات الأوروبية خلال تعاملات الثلاثاء مع استقرار الأسهم الفرنسية بعد يوم من تأثرها سلباً بالاضطرابات المحلية بعدما دفعت استقالة رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو البلاد لأزمة سياسية جديدة.

وارتفع كل من مؤشر «فوتسي البريطاني» بنسبة طفيفة 0.01% إلى 9486 نقطة، بينما انخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» 0.16% عند 570 نقطة، وانخفض مؤشر «داكس» الألماني 0.03% عند 24366 نقطة، واستقر مؤشر «كاك 40» الفرنسي رغم انخفاضه 0.36% عند 7940 نقطة.

وأظهرت البيانات انخفاض طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 0.8% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، بينما كان متوقعاً ارتفاعها 1.1%.

وارتفع سهم «شل» بنسبة 1.61% ما منح دفعة لقطاع النفط والغاز، بعدما توقعت شركة الطاقة أداءً أفضل لقسم الغاز الطبيعي التابع لها في الربع الثالث، ورغم توقعها خسارة قدرها 600 مليون دولار نتيجة لإلغاء مشروعها للوقود الحيوي في روتردام.