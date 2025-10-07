ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد تسجيل «وول ستريت» مستويات قياسية جديدة

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، خلال تعاملات هادئة بسبب العطلات، حيث واصل مؤشر بورصة اليابان الرئيسي صعوده إلى مستويات قياسية جديدة مدعوماً بآمال في زيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب في ظل تولي أول امرأة رئاسة الوزراء في اليابان.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، فيما ارتفعت أسعار النفط. وأغلقت الأسواق في البر الرئيسي الصيني وكوريا الجنوبية بمناسبة العطلات.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، اختار الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان النائبة المحافظة ساناي تاكايتشي زعيمة له، والتي من المرجح أن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، ما دفع مؤشر نيكاي 225 إلى الارتفاع بنحو 5% أمس الاثنين.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني، اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.8% ليصل إلى 48305.98 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.3% ليصل إلى 8956.40 نقطة.

وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنحو 2%، كما ارتفعت مؤشرات الأسواق الأخرى في جنوب شرق آسيا.

وفي بورصة «وول ستريت»، أنهت الأسهم تداولات أمس الاثنين على صعود، حيث واصلت وول ستريت تسجيل مستويات قياسية جديدة، مدعومة بالحماس تجاه الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4% ليصل إلى 6740.28 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1% ليصل إلى 46694.97 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.7% ليصل إلى 22941.67 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.16% مقارنة بـ 4.13% في ختام تعاملات الجمعة الماضي.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 19 سنتاً ليصل إلى 61.88 دولاراً للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 20 سنتاً ليصل إلى 65.67 دولاراً للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 150.42 يناً يابانياً من 148.60 يناً، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.1705 دولار من 1.1714 دولار.