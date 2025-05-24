مليارا درهم مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 606 ملايين درهم، تلاه «سالك» جاذباً سيولة 429.45 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 312.9 مليون درهم.
واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 306.9 ملايين درهم في 5 جلسات، محصلة مشتريات بقيمة 1.3 مليار درهم مقابل 992.8 مليون درهم مبيعات. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.12% إلى 9665.34 نقطة في أسبوع.
وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.02 مليار درهم في أسبوع.
وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الصير للمعدات 26.44%، ورأس الخيمة الوطنية للتأمين 11.1%، وفينكس كروب 10.5%، وإسمنت الفجيرة 10.2%، وألف للتعليم القابضة 9.7%. وتباينت مؤشرات الأسهم المحلية، أمس، وصعد مؤشر سوق دبي 0.21% إلى 5464.16 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.02% إلى 9665.34 نقطة.