مليارا درهم مكاسب الأسهم المحلية في 5 جلسات

عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها الأسبوعية، وربح رأسمالها السوقي ملياري درهم في 5 جلسات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.928 تريليونات درهم موزعة بواقع 2.971 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي و956.64 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي من 3.926 تريليونات درهم بنهاية تعاملات الجمعة قبل الماضية.

وبلغت تداولات الأسهم المحلية 9.65 مليارات درهم، خلال أسبوع منها 6.8 مليارات درهم في سوق أبوظبي و2.8 درهم في سوق دبي، بعد تداول 2.4 مليار سهم عبر 186 ألف صفقة.

وواصل سوق دبي المالي مكاسبه للأسبوع السابع على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.16% في 5 جلسات. وفي أسبوع، تصدر سهم «دبي للتأمين» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز بأكثر من 28.8%، وارتفعت أسهم دبي للمرطبات 19.5%، والاستشارات المالية الدولية 9.03%، ودبي الوطنية للتأمين 4.2%، والخليج للملاحة 2.6%.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 606 ملايين درهم، تلاه «سالك» جاذباً سيولة 429.45 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 312.9 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 306.9 ملايين درهم في 5 جلسات، محصلة مشتريات بقيمة 1.3 مليار درهم مقابل 992.8 مليون درهم مبيعات. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.12% إلى 9665.34 نقطة في أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.02 مليار درهم في أسبوع.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الصير للمعدات 26.44%، ورأس الخيمة الوطنية للتأمين 11.1%، وفينكس كروب 10.5%، وإسمنت الفجيرة 10.2%، وألف للتعليم القابضة 9.7%. وتباينت مؤشرات الأسهم المحلية، أمس، وصعد مؤشر سوق دبي 0.21% إلى 5464.16 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.02% إلى 9665.34 نقطة.