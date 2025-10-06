الذكاء الاصطناعي يخفف الضغط على «وول ستريت» بسبب الإغلاق الحكومي



ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس، بدعم من الزخم حول الذكاء الاصطناعي عقب إعلان «إيه إم دي» عن اتفاقية لتوريد الرقائق والمعالجات إلى شركة «أوبن إيه آي»، وخفف الزخم حول الذكاء الاصطناعي الضغوط المرتبطة بإغلاق الحكومة الأمريكية، والذي أدى إلى تعليق صدور تقرير الوظائف الشهري، فضلاً عن التحذيرات بشأن ارتفاع تقييمات الأصول، ولا سيما في قطاع التكنولوجيا.

وصعد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.81%، وارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.45%، فيما تراجع مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.12%.

وزاد سهم «إيه إم دي» بنسبة 37.55% إلى 226.7 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة عن اتفاقية تسمح لمطورة «شات جي بي تي» بالاستحواذ على 10% من أسهمها، في صفقة يُتوقع أن تدر إيرادات سنوية بعشرات المليارات من الدولارات لصانعة الرقائق الأمريكية.

وأدى هذا إلى ضغوط على سهم «إنفيديا»، الذي تراجع بنسبة 1.95% إلى 184.16 دولاراً، لتهبط القيمة السوقية للشركة إلى 4.48 تريليونات دولار.

في المقابل هبطت الأسهم الأوروبية بضغط من تراجع الأسهم الفرنسية بعد أن استقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو بشكل مفاجئ.

‬‬‬‬‬‬وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.04%، وتراجع مؤشر «فياننشال تايمز» بنسبة 0.13%، ونزل مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.36 %، وانخفض مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.01%.

وهبط مؤشر بنوك منطقة اليورو 2.3% متأثراً بتراجع البنوك الفرنسية «سوسيتيه جنرال» و«كريدي أجريكول» و«بنك بي.إن.بي باريبا» بنسب تراوحت بين 5.7% و7.3%.

وعلى الجانب الصعودي، ارتفعت أسهم النفط والغاز 0.6% مقتفية أثر ارتفاع أسعار النفط بعد أن جاءت زيادة الإنتاج المخطط لها من قبل تحالف أوبك+ لشهر نوفمبر أقل من المتوقع.

وفي طوكيو تجاوز مؤشر «نيكاي» الياباني مستوى 46000 نقطة لأول مرة بعد انتخاب ساناي تاكايتشي زعيمة جديدة للحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان، ما يمهد الطريق أمامها لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في تاريخ البلاد.

وصعد «نيكاي» بنسبة 2.8%، بينما سجل مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً ارتفاعاً بنسبة 2.1%.