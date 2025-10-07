الأسهم تتحرك عرضياً.. والسيولة تتجاوز 1.4 مليار درهم

اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 1.03 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و408.4 ملايين درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 464.5 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 31.2 ألف صفقة، وذلك بالتزامن مع تحرك الأسواق بشكل عرضي في انتظار محفزات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وبلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.122 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 3.11 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.007 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهم «إعمار العقارية»، على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي بقيمة جاوزت 91.9 مليون درهم، تلاه «جي إف إتش المالية» بـ38 مليون درهم مرتفعاً 7.8% ليغلق عند 1.94 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2017.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5908.05 نقاط، بضغط بعض الأسهم القيادية، منخفضاً بـ0.16%. وتصدر سهم «المزايا القابضة» ارتفاعات سوق دبي بنسبة 8.4%، وصعدت أسهم الوطنية الدولية القابضة 5.9%، وتبريد 5.5%، والخليج للملاحة 3%، فيما انخفضت أسهم دبي الوطنية للتأمين 6.9%، ودبي التجاري 4.8%، والصناعات الوطنية القابضة 2.14%، وسبينيس 1.9%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 11.65 مليون درهم، بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 141.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 130.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10063.10 نقطة، متراجعاً 0.10%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 117.6 مليون درهم، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 104.1 ملايين درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 89.5 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم بريسايت 6.8%، وجي أف إتش المالية 6.56%، وأبوظبي للموانئ 6%، وألفا داتا 3.03%، في المقابل، تراجعت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 10%، وهيلي القابضة 6.9%، وحياة للتأمين 2.9%، وأجيليتي جلوبال 2.65%.

الأسواق العربية

وخيم الحذر على أغلب البورصات العربية التي شهدت تراجعاً في الأداء، إذ تراجعت بورصات قطر 0.25%، ومسقط 0.50%، والبحرين 0.10%، فيما ارتفع «تاسي» السعودي 0.66%، وأغلقت بورصة الكويت مستقرة عند نفس المستوى، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.31%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.66% ليغلق عند 11605 نقاط، وبتداولات بلغت نحو 6.2 مليارات ريال.

وتصدر سهم مرافق ارتفاعات السوق بالحد الأقصى عند 43.24 ريالاً، وارتفعت أسهم مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، وسابك للمغذيات، ولوبريف، وعطاء، وهرفي، ومياهنا، ومعادن، والإعادة السعودية، بنسب تتراوح بين 1% و7%.

في المقابل، تراجع سهم البحري بنسبة 3% عند 29.00 ريالاً، وتراجعت أسهم العربي الوطني، وأسمنت الرياض، ولجام للرياضة، ومحطة البناء، والأندية للرياضة، بنسب تتراوح بين 1% و3%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس، إذ تراجع المؤشر الرئيس بضغوط هبوط بعض الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وبلغت قيمة التداول 5.1 مليارات جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.619 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 37094 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 45346 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 16675 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 4076 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 11288 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 14898 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 3690 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بشكل طفيف وسط قيمة تداول ضعيفة ومضاربات في أسهم قيادية وأخرى صغيرة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.04% إلى 3049.71 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 5.5 ملايين دينار، مقارنة مع 7.7 ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم البنك الأردني الكويتي 1.01 بالمئة إلى 2.95 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 0.66 بالمئة إلى 2.99 دينار، فيما ارتفع سهم مصفاة البترول 0.35 بالمئة إلى 5.71 دنانير وسهم البنك العربي 0.34 بالمئة إلى 5.9 دنانير.