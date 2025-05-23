تهديدات ترامب الجمركية تعصف بالأسهم الأوروبية والأمريكية

تراجعت الأسهم الأمريكية والأوروبية بقوة الجمعة بسبب اشتعال من حرب تجارية عالمية مدمرة. انخفضت الأسهم في بورصة وول ستريت، والأسواق الأوروبية بعد أن أوصى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي.

وفي «وول ستريت» تراجع سهم أبل بعد أن حذر ترامب من اضطرار الشركة إلى دفع رسوم جمركية إذا لم يتم تصنيع هواتفها في الولايات المتحدة.

وهبط مؤشر داو جونز 333.4 نقطة أو 0.80% إلى 41525.7 نقطة وانخفض مؤشر ستاندرد اند بوزر 500 بواقع 60.1 نقطة أو 1.03% إلى 5781.89 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 303.4 نقاط أو 1.60% إلى 18622.38 نقطة عند الفتح.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يوصي بفرض رسوم جمركية 50%على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي بدءاً من أول يونيو المقبل، كما هدد «أبل» بفرض رسوم جمركية 25% إن لم تصنع هواتفها داخل أمريكا.

وذكر ترامب على منصة تروث سوشيال أن «التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جداً، مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!».

وقال الرئيس الأمريكي إن شركة «أبل» سيتعين عليها دفع رسوم جمركية 25% إذا لم تصنع الهواتف التي تبيعها في البلاد داخل حدودها.

وانخفضت أسهم أبل 2.5% في تعاملات ما قبل فتح السوق على خلفية تحذير ترامب، ما أدى إلى انخفاض العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأمريكية.

وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: «أبلغت تيم كوك، الرئيس التنفيذي لـ«أبل» منذ فترة طويلة بأنني أتوقع تصنيع أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة الأمريكية داخل الولايات المتحدة، لا في الهند ولا في أي مكان آخر».

وأضاف: «إذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب أن تدفع أبل رسوماً جمركية 25% على الأقل للولايات المتحدة».

ولم يتضح ما إذا كان بوسع ترامب فرض رسوم جمركية على شركة بعينها.

وذكرت رويترز الشهر الماضي أن أبل تضع الهند قاعدة تصنيع بديلة في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين، التي أثارت مخاوف بشأن سلسلة التوريد والمخاوف من ارتفاع أسعار هواتف آيفون.

وقالت الشركة إن معظم هواتفها الذكية التي تباع في الولايات المتحدة سيكون مصدرها الهند في ربع السنة الحالي الذي ينتهي في يونيو.

تراجع أوروبي

وأغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد بعد أن صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديداته بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي وشركة أبل العملاقة للهواتف الذكية.

وقال لينزي جيمس محلل الاستثمار في شركة كويلتر «هذه الخطوة تهدد بتصعيد واسع النطاق للحرب التجارية العالمية. ستعاني الأسواق الأوروبية مما سيبدد بعض الزخم القوي الذي شهدناه في الفترة الماضية».

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.9% وتكبد خسائر أسبوعية هي الأولى في 6 أسابيع. وسجل المؤشر أكبر انخفاض في يوم واحد منذ التاسع من أبريل.

كان ستوكس 600 قد تعافى من هبوط سجله في أوائل أبريل بعد أن هدأت الاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة وبعض شركائها التجاريين من المخاوف بشأن التوترات التجارية.

وقاد مؤشر السيارات وقطع الغيار الانخفاضات الأوسع نطاقا بتراجعه 3.1%، ومن المتوقع أن يتلقى القطاع أكبر ضربة من التعريفات الجمركية.

وهبط مؤشر البنوك 1.8% في حين انخفض مؤشر السلع الفاخرة 2.7% لتأثرها بالسوق الأمريكية.

وخسر المؤشر داكس الألماني 1.5% بعد أن كان قريباً من مستوى قياسي مرتفع في وقت سابق من اليوم عندما أظهرت البيانات أن اقتصاد البلاد نما في الربع الأول متجاوزاً التوقعات بكثير.

وانخفضت المؤشرات في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا بأكثر من 1% لكل منها.

وتراجع عائد السندات الحكومية الأوروبية القياسية لأجل 10 سنوات إلى جانب نظيره الأمريكي بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.

فيما قفز سهم منصة الاستثمار البريطانية إيه.جي بيل 8.4% بعد أن سجلت ارتفاعاً 12% على أساس سنوي في الأرباح نصف السنوية قبل خصم الضرائب، مستفيدة من زيادة نشاط العملاء.

وأفلتت البورصة اليابانية من فخ تصريحات ترامب وارتفع مؤشر نيكاي وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الين، إلا أن المؤشر يتجه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت 4 أسابيع.

وصعد نيكاي 0.8 % إلى 37280.84 بحلول فترة استراحة منتصف النهار، لكنه خسر 1.25 % منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.81 % إلى 2739.13، لكنه يتجه لإنهاء الأسبوع على تراجع 0.85 %.