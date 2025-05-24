6 أسواق عربية تتزين بـ«الأخضر» في أسبوع

دبي - محمد عباس، القاهرة - محمد فرج ومحمد أبو زيد

تزينت 6 أسواق عربية باللون الأخضر في تعاملات الأسبوع الماضي، في حين خالفت بورصتا السعودية والكويت الاتجاه الصاعد للأسواق، وسط ترقب المستثمرين التطورات الخاصة بالحرب التجارية والاتفاقات التي تبرمها الإدارة الأمريكية، وآخرها مع الصين، والتي من شأنها تهدئة مخاوف الأسواق.

سوق دبي

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للأسبوع السابع على التوالي، مرتفعاً بنسبة 0.16% في 5 جلسات، مدعوماً بإعلان الشركات والبنوك عن أرباح قوية خلال الربع الأول من عام 2025.

وتصدر سهم «دبي للتأمين» ارتفاعات أسهم سوق دبي في أسبوع، ليقفز بأكثر من 28.8%، وارتفعت أسهم دبي للمرطبات 19.5%، والاستشارات المالية الدولية 9.03%، ودبي الوطنية للتأمين 4.2%.

والخليج للملاحة 2.6%، في المقابل، تراجعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 10.08%، وشعاع كابيتال 5.4%، ومصرف السلام السودان 4.7%، والوطنية الدولية القابضة 3.76%، واكتتاب القابضة 3.8%.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.12% إلى مستوى 9665.34 نقطة في أسبوع.وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.02 مليار درهم في أسبوع،.

تلاه «الدار العقارية» جاذباً 466.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 442.35 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الصير للمعدات 26.44%، ورأس الخيمة الوطنية للتأمين 11.1%، وفينكس كروب 10.5%، وأسمنت الفجيرة 10.2%، وألف للتعليم القابضة 9.7%، في حين انخفضت أسهم دار التأمين 7.2%، وألفا داتا 5.5%، وأدنوك للإمداد 5.3%، وإيزي ليس 3.8%، وبريسايت 3.6%.

السعودية

سجلت سوق الأسهم السعودية خسائر أسبوعية، وسط تراجع غالبية القطاعات، وخسارة القيمة السوقية بنحو 315 مليار ريال.

وتراجع المؤشر العام «تاسي» بنسبة 2.58%، عند النقطة 11188.74، مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 11485.05 نقطة الأسبوع السابق.

وهبط رأس المال السوقي إلى 9.307 تريليونات ريال، مقابل 9.622 تريليونات ريال، بنهاية الأسبوع الماضي. كما انخفضت قيم التداول خلال الأسبوع المنتهي في 22 مايو الجاري إلى 22.14 مليار ريال، مقابل 26.11 مليار ريال بالأسبوع السابق (بنسبة تراجع 15.2%).

أما على صعيد كميات التداول فقد تراجعت بنسبة 19.6%، لتصل إلى 978.7 مليون سهم، مقابلة بنحو 1.22 مليار سهم في نهاية الأسبوع الماضي.

وتصدرت أسهم سماسكو قائمة الأكثر خسارة خلال الأسبوع بتراجع 9.7%، تلتها أسهم دراية 8.7%، ثم سيكو السعودية ريت 8.4%، والاستثمار ريت 8.3%، ومتطورة 8.1%، بينما تصدرت أسهم البابطين قائمة الأكثر ربحية (6.19%)، تلتها توبي (6%)، والوطنية للتعليم (5.83%)، والزامل للصناعة (5.32%)، وزجاج (3.91%).

الكويت

سجلت مؤشرات السوق الكويتية خسائر أسبوعية جماعية، ليتراجع مؤشر السوق الأول بنحو 0.43% عند مستوى 8718.68 نقطة، بما يمثل خسارة 37.79 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي، كذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 8052.89 نقطة، بتراجع 0.44% (35.81 نقطة).

وخسر مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.50% (35.15 نقطة) لينهي الأسبوع عند مستوى 6979.14 نقطة.

وتراجعت القيمة السوقية إلى 48.10 مليار دينار، بخسائر أسبوعية 240 مليون دينار. كما تراجعت أحجام التداول 12.58% عند 1.72 مليار سهم، وقيم التداول 16.25% إلى 395.31 مليون دينار، عبر 98.91 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم المساكن قائمة الأكثر انخفاضاً خلال الأسبوع (15.84%)، تلتها أسهم فيوتشر كيد (12.31%)، وسينما (10.51%)، وبيت الطاقة (9.89%)، وإيفا فنادق (8.92%)، بينما على الجانب الآخر، تصدرت أسهم أرجان قائمة الأكثر ارتفاعاً (11.77%)، تلتها أسهم ديجتس (11.08%)، وأسيكو (9.9%)، ونابيسكو (8.13%)، والمعدات (7.08%).

قطر

وخالفت بورصة قطر اتجاه بورصتي السعودية والكويت، لتسجل ارتفاعاً بنحو 1.9% خلال الأسبوع، لينهي المؤشر التعاملات عند 10774.26 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية ارتفاعاً وصولاً إلى 663.52 مليار ريال، مقارنة مع 624.62 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بنسبة ارتفاع 1.90%.

وسجلت السوق قيم تداول أسبوعية بنحو 3.19 مليارات ريال، وكمية تداول 1.48 مليون سهم، عبر 132.26 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية قائمة الأكثر ارتفاعاً (13.21%)، تلتها أسهم مجمع شركات المناعي (12.04%)، والمجموعة للرعاية الطبية (11.22%)، وبنك لشا (10%)، ودلالة للوساطة والاستثمار القابضة (8.5%).

بينما على الجانب الآخر، تصدرت أسهم فودافون قطر قائمة الأكثر انخفاضاً (4.9%)، تلتها أسهم قطر للسينما، وتوزيع الأفلام (2.12%)، وقطر للتأمين (1.7%)، والملاحة القطرية (1.5%)، والخليج الدولية للخدمات (0.8%).

البحرين

شهدت بورصة البحرين استقراراً خلال تعاملات الأسبوع، ليرتفع مؤشر البحرين العام على نحو طفيف بنسبة 0.08% مغلقاً عند 1922.35 نقطة، مدعوماً بأداء إيجابي لعدد من الأسهم القيادية، في المقابل تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 0.36% ليغلق عند 807.90 نقاط.

وبلغ حجم التداول الإجمالي 10,287,600 سهم، في حين بلغت القيمة الإجمالية المتداولة 4,418,778 ديناراً بحرينياً.

وتصدرت أسهم البحرين للسينما قائمة الأكثر ارتفاعاً (11.11%)، تلتها أسهم ناس (7.89%)، وأسهم البحرين لمواقف السيارات (3.7%)، بينما تصدرت أسهم بنك البحرين الإسلامي قائمة الأكثر انخفاضاً (10%)، تلتها أسهم استيراد الاستثمارية (6.25%)، وفنادق الخليج (3.85%).

مسقط

ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 1.98%، منهياً تعاملات الأسبوع عند النقطة 4497.48. وارتفع عدد الأسهم المتداولة نحو 264.1 مليون سهم، بزيادة ملحوظة قدرها 82.76% مقارنة بالأسبوع السابق، الذي سجل تداول نحو 144.5 مليون سهم، كما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة إلى 41 مليون ريال عماني، محققة نمواً نسبته 64.36%.

وتصدرت أسهم المها للسيراميك قائمة الأكثر ارتفاعاً (26.29%)، تلتها أسهم الدولية للاستثمارات المالية القابضة (14.46%)، ثم الجزيرة للخدمات (11.31%)، ومسقط للغازات (11.11%).

بينما تصدرت أسهم مطاحن صلالة قائمة أكثر الأوراق المالية تراجعاً (11.64%)، تلتها أسهم مدينة مسقط للتحلية (7.04%)، ثم المها لتسويق المنتجات النفطية (5%)، وصندوق جيل للاستثمار العقاري (3.85%).

مصر

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تبايناً خلال تعاملات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 31975.63 نقطة، بينما تراجع مؤشر «إيجى إكس 70» بنحو 0.3% ليغلق عند مستوى 9389.83 نقطة.وهبط رأس المال السوقي بنحو 11.7 مليار جنيه، ليسجل 2.247 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.5%.

وارتفع إجمالي قيمة التداول إلى 335.7 مليار جنيه، وبلغت كمية التداول نحو 15.084 مليار ورقة منفذة على 481 ألف صفقة، مقارنة بإجمالي قيمة تداول 239.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 17.527 مليار ورقة منفذة على 501 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.