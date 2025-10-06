هل تصمد موجة صعود «وول ستريت» أمام «دراما الكابيتول»؟

الإغلاق الحكومي يهدد بتأجيل صدور بيانات اقتصادية مهمة

الانقسام الحاد بين الحزبين في واشنطن يعقّد آفاق السياسة النقدية للاحتياطي

تصدّرت أزمة إغلاق الحكومة الأمريكية أجندة المستثمرين للأسبوع الجاري، في وقت تدخل فيه الأسواق الربع الرابع من العام، المعروف تاريخياً بقوته الموسمية، وسط تداولات للأسهم قرب مستويات قياسية، وتترقب اختبارات موسم الأرباح في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأدى الانقسام الحاد بين الحزبين في واشنطن إلى إغلاق الحكومة الفيدرالية، ما يهدد بتأجيل صدور بيانات اقتصادية مهمة، وقد يُعقّد من آفاق السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون إشارات بشأن تخفيف السياسات.

ورغم قلة التوقعات على «وول ستريت»، بحسب التقرير الأسبوعي لرويترز، بأن تؤدي الأزمة السياسية في واشنطن إلى عرقلة موجة الصعود التي دفعت مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للارتفاع بنسبة 14 % إلى مستويات قياسية متتالية، فإن غياب البيانات الاقتصادية أو نتائج الشركات سيجعل من «دراما الكابيتول» محور التركيز الرئيس للمستثمرين.

وقال مارك هاكيت، كبير استراتيجيي السوق في شركة «نايشنوايد»: «الإغلاق الحكومي وإمكانية إعادة فتحه سيحظيان بكل اهتمام المستثمرين تقريباً».

ويتمثل القلق الرئيس للمستثمرين في أن الإغلاق سيؤدي إلى توقف تدفق البيانات الاقتصادية في وقتها المعتاد، ما قد يؤدي إلى حالة من الضبابية بشأن توجهات السياسة النقدية للفيدرالي، نظراً لاعتماد البنك على تلك البيانات في قراراته؛ كما أن استمرار الإغلاق لفترة طويلة قد يشكل عبئاً على النمو الاقتصادي؛ لكن حتى الآن، لا يرى المستثمرون سبباً يدعو إلى الذعر.

هيمنة الاتجاه الصاعد

على الرغم من بعض الضعف في بيانات سوق العمل، فقد صمد الاقتصاد الأمريكي أمام تداعيات الحرب التجارية والرسوم الجمركية، كما أسهمت أرباح الشركات في دعم ارتفاع الأسهم.

ويتوقع المحللون أن تسجل أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» نمواً بنسبة 8.8 % في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي قراءة أعلى من توقعات بلغت 8.0 % في بداية يوليو، بحسب بيانات «إل إس إي جي».

وقال هاكيت: «في رأيي، غياب البيانات يضع عبء الإثبات على المتشائمين أكثر مما يضعه على المتفائلين».

وسيحصل المستثمرون على أول مؤشرات موسم الأرباح هذا الأسبوع، مع إعلان نتائج شركتي «ليفايس شتراوس» و«دلتا إيرلاينز» يوم الخميس.

وأضاف هاكيت: «السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن السوق سيظل هادئاً.. ويتحرك بشكل عرضي خلال فترة الإغلاق».

ورأى إيدي غابور، الرئيس التنفيذي لشركة «كي أدفايزرز ويلث مانجمنت»، والذي يتوقع استمرار الإغلاق من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، أن السيناريو قد يحمل جانباً إيجابياً للأسواق.

وقال: «إذا كنا محقين بشأن استمرار الإغلاق، وإذا حصلنا على دفعة إضافية للاقتصاد من خلال خفضين آخرين في أسعار الفائدة، ثم عادت الحكومة إلى العمل، فسنشهد تسارعاً كبيراً في النمو الاقتصادي وأسواق الأسهم».

وسيحصل المستثمرون على إشارات حول توجهات الفيدرالي عندما تُنشر محاضر اجتماعه في سبتمبر بعد غدٍ الأربعاء.

وبالنسبة للمتفائلين بالأسهم، فإن بدء الربع الرابع يشكل عنصر دعم إضافياً، كونه يُعد الأقوى تاريخياً لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، حيث يسجل متوسط ارتفاع بنحو 2.9 % ونسبة مرتفعة من المكاسب، وفق بيانات «إل إس إي جي» التي تعود إلى عام 1928.

وقال كيث ليرنر، الشريك والرئيس المشارك للاستثمار في «ترويست أدفايزوري سيرفيسز»، في مذكرة يوم الخميس: «رغم المخاطر المرتبطة بالعناوين الإخبارية وإمكانية حدوث تقلبات على المدى القصير، فإن المعطيات العامة لا تزال تدعم النظرة الإيجابية».

وأضاف: «كما هو الحال دائماً، سنواصل مراقبة الأدلة والمعطيات».

في غضون ذلك، أدى الزخم القوي في السوق إلى تقليص أصوات المتشائمين؛ فقد سجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أعلى إغلاق قياسي له للمرة الـ30 هذا العام يوم الخميس.

وقال سونو فارغيز، استراتيجي الاقتصاد الكلي العالمي في «مجموعة كارسون»: «الإغلاق الحكومي سيكون الحدث الرئيس في الأخبار، لكن الخلفية الأساسية تتمثل في ثلاثة عوامل: موسمية إيجابية، وأثر خفض الفائدة في دعم سوق العمل، وزخم متواصل في الأسواق»، مضيفاً: نحن نحافظ على موقفنا الإيجابي تجاه الأسهم، وسنواصل ذلك.

أبرز أحداث الأسبوع الاقتصادية

الاثنين 6 أكتوبر

كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميت

الثلاثاء 7 أكتوبر

الميزان التجاري الأمريكي

كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك

كلمة نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف، ميشيل بومان

كلمة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران

كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري

بيانات الائتمان الاستهلاكي لشهر أغسطس

كلمة ثانية لعضو مجلس المحافظين ستيفن ميران

الأربعاء 8 أكتوبر

كلمة افتتاحية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبيرتو موسالم

كلمة نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار

صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي

كلمة ثانية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري

كلمة ثانية لمايكل بار نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي

الخميس 9 أكتوبر

كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول

طلبات إعانة البطالة الأولية

بيانات المخزونات بالجملة

الجمعة 10 أكتوبر

كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو

القراءة التمهيدية لثقة المستهلك

التقرير الشهري للموازنة الفيدرالية الأمريكية

