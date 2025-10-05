الأسهم العالمية تتجاهل الإغلاق الحكومي الأمريكي وتصعد جماعياً

سجلت الأسهم العالمية مكاسب أسبوعية، في وقت تجاهل فيه المستثمرون المخاوف المرتبطة بتداعيات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، بينما يراقب المستثمرون عن كثب توقعات خفض أسعار الفائدة في أمريكا هذا الشهر.

وساعدت على هذه المكاسب التجارب السابقة لـ«الإغلاق الحكومي»، التي لم تُظهر آثاراً طويلة المدى على أكبر اقتصاد في العالم، بما أسهم في مواصلة المؤشرات الأمريكية مسارها نحو مستويات قياسية مرتفعة.

كما اقتفت المؤشرات الأوروبية أثر «وول ستريت»، لتسجل مكاسب جديدة؛ حيث حقق «ستوكس 600» أكبر مكسب أسبوعي في خمسة أشهر. كذلك ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني وسط ترقب لمسار السياسات النقدية من قبل بنك اليابان، وكذلك المتغيرات السياسية في طوكيو.

على صعيد أسعار السلع، تكبّد النفط خسائر حادة هذا الأسبوع، تحت وطأة توقعات زيادة الإنتاج من جانب «أوبك بلس»، بينما واصلت أسعار الذهب مكاسبها الأسبوعية الممتدة بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة.

عوامل عدة

سجلت المؤشرات الأمريكية مكاسب أسبوعية جماعية، رغم الغموض الذي يكتنف مسار الاقتصاد الأمريكي المُهدد بفعل عديد من العوامل؛ من بينها الإغلاق الحكومي الأخير، وبعد فشل الحزبين في التوصل لاتفاق تمويل جديد بنهاية الأسبوع.

ووفق حسابات «البيان»، صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.1 % إلى النقطة 46758.28 مقارنة مع إغلاقه الأسبوع الماضي عند مستوى 46247.29 نقطة. كذلك صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.09 % إلى مستوى 6715.79 نقطة، مقارنة مع 6643.70 نقطة الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر «ناسداك» المركب الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا بنسبة 1.32 % إلى 22780.506 نقطة، مقابل 22484.068 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. كما ارتفع مؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بنحو 2 %. وخلال تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، الجمعة 3 أكتوبر، سجلت المؤشرات الأربعة أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وبينما تجاهل المستثمرون مخاطر الإغلاق الحكومي، فإن تلك المكاسب الأسبوعية تأتي أيضاً بالرغم من تفاقم المخاوف المهيمنة على الأسواق بشأن فرص ارتفاع التضخم وتباطؤ سوق العمل، وبما يعكس تسعير السوق لتلك المخاطر أنها «قصيرة الأمد»، الأمر الذي يسهم في الحد من الآثار السلبية لها، ولا سيما أن الإغلاقات السابقة لم يكن لها تأثير طويل الأمد.

ولم تنشر وزارة العمل تقرير الوظائف غير الزراعية عن شهر سبتمبر كما كان مقرراً يوم الجمعة، وذلك بسبب الإغلاق الحكومي الذي يعرقل صدور التقارير والبيانات التي يعتمد عليها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في قراراته بشأن السياسة النقدية وسعر الفائدة في الاجتماع المرتقب هذا الشهر.

وعززت التوقعات واسعة النطاق بشأن خفض جديد للفائدة الأمريكية هذا الشهر أداء المؤشرات الرئيسة، مع تواصل الأداء الإيجابي لأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في «وول ستريت». وسجلت إنفيديا، عملاق الرقائق الإلكترونية، مكاسب أسبوعية بأكثر من 5 %، كما ارتفعت أسهم أبل بنحو 1 %، فيما على الجانب الآخر غلف اللون الأحمر أداء «تسلا» و«ميتا» و«أمازون» بتراجعات 2.5 و4.5 و0.12 % على التوالي هذا الأسبوع.

محصلة خضراء

وحذت الأسهم الأوروبية حذو نظيرتها الأمريكية، مُسجلة ارتفاعات قياسية بالأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر، ليقفز المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» في ختام التعاملات إلى مستوى 570.45 نقطة، مقارنة مع مستوى إغلاق الأسبوع الماضي عند 554.52 نقطة، وبمكاسب 2.87 %، في أكبر مكسب أسبوعي منذ خمسة أشهر، بقيادة قطاعي المصارف والرعاية الصحية.

وسجل المؤشر الأوروبي - الذي ارتفع منذ بداية العام 12.4 % - خمسة مكاسب يومية على التوالي حتى يوم الجمعة الذي شهد فيه تسجيل مستوى قياسي جديد خلال التعاملات، بدعم من زيادة رهانات خفض الفائدة الأمريكية.

وفي أكبر اقتصاد أوروبي، صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 2.69 % - وفق حسابات «البيان» - منهياً التعاملات الأسبوعية عند النقطة 24378.80 مقارنة مع 23739.47 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي. كما ارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 2.68 % وصولاً إلى مستوى 8081.54 نقطة، مقارنة مع مستوى 7870.68 نقطة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. وبلغت مكاسب مؤشر «فوتسي» البريطاني نحو 2.22 %، بعدما أنهى تعاملات أسبوع التداول الأول من أكتوبر عند 9491.25 نقطة مقابل 9284.83 نقطة الأسبوع الماضي.

تأتي هذه المكاسب في حين يواصل المستثمرون حول العالم مراقبة الإغلاق الحكومي الأمريكي عن كثب وتقييم تداعياته، وسط تأكيدات أمريكية لحجم الضرر الذي يخلفه الإغلاق على أكبر اقتصاد في العالم، إذ تقول المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إن الاقتصاد قد يخسر 15 مليار دولار أسبوعياً بسبب ذلك الإغلاق.

مكاسب باليابان

وفي طوكيو، سجل مؤشر «نيكاي» الياباني مكاسب أسبوعية بنسبة 1.61 % وصولاً إلى مستوى 45769.50 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع، مقارنة مع إغلاقه في الأسبوع السابق عند 45045.81 نقطة. ويراقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات بشأن موعد استئناف دورة رفع الفائدة، في الوقت الذي أدلى فيه محافظ بنك اليابان كازو أويدا بتصريحات قبل نهاية الأسبوع أبقى خلالها الباب مفتوحاً أمام قرار رفع أسعار الفائدة في أكتوبر. علاوة على العوامل السياسية المرتبطة بالانتخابات التي يراقبها المتداولون أيضاً.

خسائر حادة

سجلت أسعار النفط خسائر أسبوعية حادة، وسط أنباء - نشرتها «رويترز» - بشأن زيادات محتملة من جانب «أوبك بلس». كما حفز تلك التراجعات العوامل المرتبطة بالعرض، بعد بدء استئناف تدفقات النفط من كردستان العراق.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي خسائر بنسبة 7.34 % مُسجلة عند تسوية الجمعة 3 أكتوبر 60.88 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 65.7 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي. فيما سجلت العقود الآجلة لخام «برنت» خسائر أسبوعية بنحو 8 % إلى 64.53 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 70.13 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي.

الذهب يتلألأ

على الجانب الآخر، واصل الذهب مكاسبه للأسبوع السابع على التوالي، بدعمٍ من توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي، علاوة على المخاوف المرتبطة بالإغلاق الحكومي وتأثيراته الاقتصادية. وسجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية بأكثر من 3 % وصولاً إلى مستويات فوق 3880 دولاراً للأونصة، بعدما كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3896 دولاراً يوم الخميس.