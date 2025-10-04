12 مليار درهم مكاسب أسواق الإمارات في 5 جلسات

عاودت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها خلال الأسبوع الماضي، وربح رأسمالها السوقي نحو 12 مليار درهم في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم البنوك والعقارات والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 4.108 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 4.119 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 3.111 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.008 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع ناهزت 10.3 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.56 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و4.7 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.2 مليارات سهم، عبر تنفيذ أكثر من 154.4 ألف صفقة.

وربح سوق دبي المالي مكاسب أسبوعية تناهز 10 مليارات درهم مرتفعاً بنسبة 1.06 % في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 998.6 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة قبل الماضي وصولاً إلى 1.008 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وفي أسبوع، تصدر سهم «الإمارات للاستثمار» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 6.7 %، وارتفعت أسهم اكتتاب القابضة 5.6 %، والصناعات الوطنية القابضة 5.15 %.

وإعمار للتطوير 4.4 %، والوطنية الدولية القابضة 4.3 %، والمزايا القابضة 3.7 %، والخليج للملاحة 3.55 %، وجي إف إتش المالية 3.45% ، والعربية للطيران 3.2 %، وسوق دبي المالي 3.17 %.

في المقابل، تراجعت أسهم بي إتش إم كابيتال 5.98 %، وتعليم القابضة 5.5 %، والوطنية للتأمينات العامة 3.6 %، والإمارات ريم للاستثمار 3.35 %، ودبي الوطنية للتأمين 3 %.

واستحوذ «الخليج للملاحة» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع بنحو 1.7 مليار درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 1.05 مليار درهم، ثم «إعمار للتطوير» جاذباً سيولة 257.8 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 1.6 مليار درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 2.96 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.34 مليار درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.73 % إلى مستوى 10072.80 نقطة، رابحاً نحو ملياري درهم في أسبوع.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 700.5 مليون درهم في أسبوع، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة 585.2 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» جاذباً 573.5 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم عمان والإمارات للاستثمار 11.4 %، وملتيبلاي 6.6 %، وجي إف إتش المالية 6.4 %، وبرجيل القابضة 5.5 %، وهيلي القابضة 5.1 %.

بينما انخفضت أسهم أم القيوين للاستثمارات 7.9 %، وفودكو الوطنية 5.8 %، وغذاء القابضة 4.1 %، وأرام 4.05 %، وطاقة 3.75 %.

وارتفعت مؤشرات أسهم الإمارات بجلسة أمس، في آخر جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر سوق دبي 0.02 % إلى 5917.6 نقطة، ومؤشر سوق أبوظبي 0.08 % إلى 10072.80 نقطة.