آمال خفض وشيك للفائدة تنعش «وول ستريت».. وسلسلة مكاسب أسهم أوروبا تتواصل



انتعشت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت الأمريكية الجمعة، وعزز التفاؤل بشأن احتمال إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، على خفض وشيك لأسعار الفائدة، المعنويات في جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع، الذي شهد تقلبات بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، لتواصل المؤشرات التحليق عند مستويات قياسية مرتفعة.

وخلال التعاملات، صعد مؤشر داو جونز 463 نقطة، أو 1 %، إلى 46982.93 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 18.8 نقطة، أو 0.28 %، إلى 6734.8، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 42.1 نقطة، أو 0.18 %، إلى 22886.157 نقطة، قبل أن يتحول في وقت لاحق من التعاملات إلى التراجع 0.06 %، أو 15.9 نقطة، إلى 22822.5 نقطة.

مكاسب أوروبية

وارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة السادسة على التوالي عند الإغلاق، بدعم من بيانات، أظهرت تسارع وتيرة نمو قطاع الخدمات في منطقة اليورو خلال سبتمبر.

وصعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.5 %، إلى 570.45 نقطة، وهو مستوى إغلاق قياسي، مسجلاً مكاسب أسبوعية بنسبة 2.85 %.

وزاد المؤشر الفرعي لقطاع الدفاع والفضاء بنسبة 1 %، بعدما أيد قادة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع، خططاً لتعزيز الدفاعات ضد المسيرات الروسية.

وصعد مؤشر «كاك» الفرنسي 0.3 %، إلى 8081 نقطة، وارتفع «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.65 %، إلى مستوى إغلاق قياسي جديد، عند 9491 نقطة، فيما انخفض «داكس» الألماني 0.2 %، إلى 24378 نقطة.

وكشفت بيانات «إس آند بي جلوبال»، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الخدمي إلى 51.3 نقطة خلال سبتمبر، من 50.5 نقطة في أغسطس، وهو أعلى مستوى في 8 أشهر.

صناديق الأسهم

وشهدت صناديق الأسهم العالمية طلباً قوياً خلال الأسبوع المنتهي في الأول من أكتوبر، مع تزايد توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، في ظل تباطؤ سوق العمل.

وأظهرت بيانات «إل إس إي جي ليبر»، أن المستثمرين ضخوا نحو 49.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي مطلع أكتوبر، في أكبر عملية شراء أسبوعية منذ 13 نوفمبر.

وجاءت عمليات الشراء الأكبر لصالح صناديق الأسهم الأمريكية، بقيمة 36.41 مليار دولار، في أكبر تدفق أسبوعي منذ نحو 11 شهراً، كما استقطبت صناديق الأسهم الأوروبية والآسيوية تدفقات أسبوعية بنحو 7.36 مليارات دولار، و3.94 مليارات دولار على الترتيب.

وجذبت صناديق الأسهم القطاعية 11.56 مليار دولار، مع تصدر قطاعي التكنولوجيا والخدمات المالية عمليات الشراء، بصافي 4.15 مليارات دولار، و3.43 مليارات دولار، على التوالي.

وفي سوق أدوات الدخل الثابت، واصلت صناديق السندات جذب السيولة للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي، رغم تراجع صافي التدفقات إلى 6.06 مليارات دولار، وهو أدنى مستوى في 14 أسبوعاً.