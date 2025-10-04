6 أسواق عربية تتلون بـ«الأخضر» في أسبوع

تلونت مؤشرات 6 أسواق عربية باللون الأخضر في أسبوع، وتصدرت بورصات مصر والسعودية ومسقط وسوق دبي 1.06% الارتفاعات الأسبوعية، وسط توقعات متفائلة بخفض الفائدة الأمريكية مع اقتراب انطلاق النتائج الفصلية عن الربع الثالث من العام الجاري فيما خالفت بورصتا قطر والكويت الأداء الصاعد للأسواق.

سوق دبي

حقق سوق دبي المالي مكاسب أسبوعية ناهزت 10 مليارات درهم مرتفعاً بنسبة 1.06% في 5 جلسات، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات.

وفي أسبوع تصدر سهم «الإمارات للاستثمار» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليقفز 6.7%، وارتفعت أسهم اكتتاب القابضة 5.6%، والصناعات الوطنية القابضة 5.15%، وإعمار للتطوير 4.4%، والوطنية الدولية القابضة 4.3%، والمزايا القابضة 3.7%.

في المقابل، تراجعت أسهم بي إتش إم كابيتال 5.98%، وتعليم القابضة 5.5%، والوطنية للتأمينات العامة 3.6%، والإمارات ريم للاستثمار 3.35%، ودبي الوطنية للتأمين 3%.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.73% إلى مستوى 10072.80 نقطة، رابحاً ملياري درهم في أسبوع.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 700.5 مليون درهم في أسبوع، تلاه «العالمية القابضة» بسيولة 585.2 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» جاذباً 573.5 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم عمان والإمارات للاستثمار 11.4%، وملتيبلاي 6.6%، وجي إف إتش المالية 6.4%، وبرجيل القابضة 5.5%، وهيلي القابضة 5.1%، فيما انخفضت أسهم أم القيوين للاستثمارات 7.9%، وفودكو الوطنية 5.8%، وغذاء القابضة 4.1%، وأرام 4.05%، وطاقة 3.75%.

السعودية

حقق السوق السعودي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.66%، ليغلق المؤشر الرئيسي عند النقطة 11.495.72، وذلك مقارنة بمستوى إغلاق الأسبوع الماضي عند 11.308.11 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي للأسهم السعودية إلى نحو 9.349 تريليونات ريال، مقابل 9.188 تريليونات ريال، بنهاية الأسبوع الماضي، وبمكاسب بلغت 161.09 مليار ريال.

وانخفضت قيم التداولات الأسبوعية إلى 33.18 مليار ريال، مقارنة مع 39.35 مليار ريال بالأسبوع الماضي، فيما ارتفع إجمالي كميات التداول إلى 1.68 مليار سهم، مقارنة مع 1.66 مليار سهم للأسبوع السابق.

وجاءت أسهم تْشب في صدارة الأسهم الأكثر ربحية هذا الأسبوع بارتفاع 19.03%، تلتها أسهم كيان السعودية بنمو 16.03%، وبترو رابغ بارتفاع 13.68%، والعبيكان للزجاج 13.13%، والعربية 9.55%.

فيما تصدرت أسهم رتال قائمة الأكثر خسارة، منخفضة بنسبة 5.06%، تلتها أملاك بخسارة أسبوعية 4.83%، وسدافكو بالنسبة نفسها، ثم الأبحاث والإعلام 4.11%، وسينومي سنترز 3.97%.

الكويت

وفي الكويت، تباين أداء المؤشرات الرئيسية خلال الأسبوع، إذ تراجع مؤشر السوق الأول بنحو 0.53%، ليغلق عند مستوى 9315.82 نقطة في ختام تعاملات الخميس، فيما صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 2.13% إلى 8336.43 نقطة.

وارتفع الرئيسي 50 بنسبة 2.35% منهياً التعاملات عند مستوى 8604.8 نقطة، بينما انخفض مؤشر السوق العام على نحو هامشي بـ0.05%، منهياً التعاملات عند مستوى 8773.35 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بالسوق الكويتية 52.47 مليار دينار، بتراجع هامشي عن مستويات الأسبوع الماضي، وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 619.70 مليون دينار، وأحجام التداولات 3.53 مليارات سهم، عبر 160.10 ألف صفقة.

وجاءت أسهم أسيكو في مقدمة الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع بنمو 102.65%، تلتها أسهم التخصيص التي ارتفعت بنسبة 36.78%، والديرة 32.51%، والعربية العقارية 28.95%، وديجتس بنسبة 25.68%.

بينما تصدرت أسهم إنجازات قائمة الأكثر انخفاضاً متراجعة بنسبة 18.5%، تلتها أسهم تحصيلات بانخفاض 16.82%، ورقية 13.23%، ووثاق 12.24%، وفنادق 10.61%.

قطر

وفي الدوحة، سجل المؤشر العام لبورصة قطر خسائر أسبوعية، متراجعاً بنسبة 0.87% إلى النقطة 10863.09 عند ختام تعاملات الخميس. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة 650.59 مليار ريال، مقارنة مع 656.75 مليار ريال، بخسارة 6.16 مليارات ريال.

وسجلت كمية التداولات الأسبوعية نحو 628.31 مليون سهم، بقيمة تداولات 1.88 مليار ريال، من خلال 106.19 آلاف صفقة.

وتصدرت أسهم مجموعة إزدان القابضة قائمة الأكثر انخفاضاً هذا الأسبوع بتراجع 6% تقريباً، تلتها القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية بانخفاض 5.2%.

ومزايا للتطوير العقاري 4.2%، وشركة الفالح التعليمية القابضة 3%، ومسيعيد للتبروكيماويات القابضة 2.6%، فيما ارتفعت أسهم بيمه 7.45%، وكيو إل إم 1.01%، وبنك الدوحة 0.85%، والعامة 0.78%، والخليج التكافلي 0.67%.

مسقط

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «عمان 30» خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من أكتوبر، بنسبة 1.21%، منهياً التعاملات عند 5178.5 نقطة، بدعم من ارتفاع المؤشرات القطاعية المختلفة.

وصعدت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنسبة 1.35% إلى 30.532 مليار ريال، كما ارتفع إجمالي كمية التداولات الأسبوعية إلى 862.71 مليون ورقة مالية، وارتفعت السيولة إلى 180.73 مليون ريال، مقابل 126.2 مليون ريال في الأسبوع الماضي.

وتصدر سهم ظفار للأغذية والاستثمار قائمة الأكثر ربحاً بمكاسب أسبوعية 15.94%، تلاه الباطنة للطاقة بنسبة 13.93%، والسوادي للطاقة بنسبة 13.11%، بينما تصدرت أسهم جلفار للهندسة والمقاولات قائمة الأكثر تراجعاً بانخفاض 4.76%، ثم المدينة للاستثمار القابضة بنسبة 4.76%، والوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار بنسبة 4.48%.

البحرين

سجلت بورصة البحرين أداءً مستقراً خلال الأسبوع، فبينما ارتفع المؤشر العام على نحو هامشي بنسبة 0.03% إلى 1953.07 نقطة، انخفض مؤشر البحرين الإسلامي على نحو هامشي بنسبة 0.02% إلى النقطة 918.45.

وبلغت قيمة التداولات 3.041 ملايين دينار بحريني، وكمية التداولات 12.577 مليون سهم، في الأسبوع المنتهي في الثاني من أكتوبر.

وجاءت أسهم البحرينية الكويتية للتأمين في صدارة الأكثر ارتفاعاً بنمو 6.67%، تلتها أسهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بارتفاع 5.56%، ثم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 2.17%.

بينما تصدرت أسهم شركة الفنادق الوطنية قائمة التراجعات بانخفاض 4.17%، تلتها GHG بانخفاض 2.44%، ثم شركة عقارات السيف بنسبة 1.67%.

بورصة مصر

وفي مصر، أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» عند 36900.7 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 3.45%، كما سجل مؤشر 70EGX EWI صعوداً بنحو 2.59% مغلقاً عند 11,034.92 نقطة.

وسجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعاً بنحو 2.58% مغلقاً عند 14,628.43 نقطة. وبلغ إجمالي القيمة السوقية 2,595.8 مليار جنيه في نهاية الأسبوع، ما يمثل ارتفاعاً بنحو 2.77%.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 330.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 8,087 مليون ورقة منفذة على 596 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 358.9 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 8,031 مليون ورقة منفذة على 487 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.