سوق دبي فوق 5450 نقطة مجدداً بمكاسب 2.5 مليار درهم

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده أمس، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ0.26%، أو ما يعادل 14.3 نقطة، مسجلاً 5452.76 نقطة، رابحاً نحو 2.5 مليار درهم، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاعات المالية والصناعة والاتصالات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 950.8 مليار درهم في نهاية جلسة أول من أمس، إلى 953.34 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «دبي للتأمين» بالحد الأقصى، ليقود ارتفاعات 24 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 15%، ليغلق عند 16.10 درهماً، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة السوق بـ 84.7 مليون درهم، تلاه «سالك» بـ 67.8 مليون درهم، مرتفعاً 1.8%، ليغلق عند 5.6 دراهم.

وارتفعت في سوق دبي المالي أسهم الإمارات ريم للاستثمار 7.5%، دبي الوطنية للتأمين 4.6%، والصناعات الوطنية القابضة 3.1%، والإمارات دبي الوطني 1.1%، ودبي الإسلامي 0.50%، فيما تراجعت أسهم الإسمنت الوطنية 5.6%، والوطنية للتأمينات العامة 3.6%، ومصرف السلام السودان 3.5%، وتاكسي دبي 2.4%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة، بقيمة 21.3 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 4 ملايين سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 5.33 دراهم للسهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 44 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 218 مليون درهم، مقابل مبيعات 174 ملايين درهم.

سوق أبوظبي

كما ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.01% إلى 9667.26 نقطة، ليربح السوق 5 مليارات درهم. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 189.7 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية»، جاذباً 109.3 ملايين درهم، ثم «أدنوك للغاز»، بسيولة 84.6 مليون درهم.

وصعدت في سوق أبوظبي أسهم فينكس كروب 12.7%، وألف للتعليم القابضة 4.98%، وألفا ظبي القابضة 4.9%، وحياة للتأمين 2.84%.

في المقابل، انخفضت أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 9.8%، ودار التأمين 8.15%، وأدنوك للإمداد 2%، وأبوظبي للموانئ 1.26%. وأضافت أسواق الأسهم مكاسب إلى رأسمالها السوقي، جاوزت 7.5 مليارات درهم مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.919 تريليونات درهم أول من أمس، إلى 3.926 تريليونات درهم أمس، موزعة بواقع 2.973 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و953.34 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.74 مليار درهم، موزعة بواقع 1.27 مليار درهم في سوق أبوظبي، و460.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 468.25 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 37.6 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، انخفض «تاسي» السعودي 1.02%، والكويت 0.19%، وقطر 0.02%، فيما ارتفعت بورصة مسقط 0.59%، والبحرين 0.08%، وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر بورصة مصر 0.44%.

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» 1.02%، ليغلق عند 11189 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق منذ شهر ونصف، وبتداولات بلغت 4.4 مليارات ريال. وانخفض سهم أرامكو بنسبة 4%، عند 25.15 ريالاً، وتراجع سهم مصرف الراجحي بأكثر من 2%، عند 94 ريالاً.

وتراجعت أسهم أكوا باور، واتحاد اتصالات، وإس تي سي، والبنك الأول، ومصرف الإنماء، وبنك الجزيرة، بنسب تراوحت بين 1 و2%، وهبط سهم أنابيب الشرق بأكثر من 3%، عند 120.60 ريالاً، في حين تصدر سهم سهل تراجعات السوق بنسبة 5%. في المقابل، ارتفع سهم رتال بنسبة 3% عند 15.18 ريالاً، وتصدر سهما الإعادة السعودية وتكافل الراجحي، ارتفاعات السوق، بنسبة 4%.

مصر

وصعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وبلغت قيمة التداول 13.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30»، بنسبة 0.44%، ليغلق عند مستوى 31975 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.54%، ليغلق عند مستوى 39913 نقطة، وقفز مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.43%، ليغلق عند مستوى 14327 نقطة.