ستاندرد اند بورز وناسداك إلى مستوى قياسي.. وقطاع التكنولوجيا ينعش الأسهم الأوروبية

ارتفع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك إلى مستويات غير مسبوقة في بورصة وول ستريت الأمريكية الخميس، على خلفية تجدد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، في حين يستعد المتعاملون لنهاية أسبوع خالية من البيانات مع عدم وجود محفزات جديدة تذكر.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 20 نقطة بما يعادل 0.04% إلى 46461.11 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعاً 20.1 نقطة أو 0.30% إلى 6731.31 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 130.7 نقطة أو 0.57% إلى 22885.905 نقطة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، بدعم من قطاع التكنولوجيا عقب ارتفاع تقييم «أوبن إيه آي» إلى 500 مليار دولار، لكن لا يزال تركيز الأسواق ينصب على الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وصعد مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.55% إلى 567.60 نقطة، وهو مستوى إغلاق قياسي، مع ارتفاع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.35%، وزاد مؤشر «داكس» الألماني 1.3% إلى 24422 نقطة، و«كاك» الفرنسي 1.15% إلى 8056 نقطة، فيما انخفض «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.2% إلى 9427 نقطة.

وقال «مارتينز كازاكس» عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي، في مقابلة إنه يمكن تثبيت الفائدة عند مستواها الحالي 2% ما لم يتعرض الاقتصاد إلى أي تطورات جوهرية.

ولم تصدر وزارة العمل الأمريكية بيانات البطالة الأسبوعية، ومن المحتمل على نطاق واسع تعليق نشر تقرير الوظائف الشهري غداً، بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية الذي دخل يومه الثاني في ظل الانقسامات الحزبية داخل الكونغرس.