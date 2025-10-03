4 مليارات درهم مكاسب سوق دبي بدعم سهمي «إعمار»

عزز مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثانية على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.48% أو ما يعادل 28 نقطة، مسجلاً 5916.48 نقطة، متصدراً ارتفاعات البورصات العربية لليوم الثاني، رابحاً ما يفوق 4 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والصناعة والمرافق العامة، لا سيما سهمي «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» اللذين ارتفعا 1.87 و3.6% عند 13.65 و14.3 درهماً.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.005 تريليون درهم في نهاية جلسة الأربعاء إلى 1.009 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس. وتصدر سهم «المزايا القابضة» ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 4.7%.

في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ246.5 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 64.9 مليون درهم، ثم «العربية للطيران»، جاذباً 45.65 مليون درهم مرتفعاً 3.2%، ليغلق عند 3.86 دراهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم اكتتاب القابضة 3.4%، وتاكسي دبي 1.94%، فيما استقر سهم «دبي الإسلامي» عند 9.5 دراهم، في المقابل تراجعت أسهم تعليم القابضة 7.7%، ودبي الوطنية للتأمين 3%، ومصرف السلام السودان 2.33%، والإسمنت الوطنية 1.96%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقات كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة، بقيمة إجمالية 1.69 مليار درهم، إذ تم تنفيذ 5 صفقات خاصة على 183.2 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر تنفيذ 9.24 دراهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 1.5 مليار درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.8 مليار درهم مقابل 301.8 مليون مبيعات.

سوق أبوظبي

ارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.36% إلى 10064.52 نقطة رابحاً نحو 8 مليارات درهم. وتصدر «أدنوك للحفر» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 163.85 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 121.4 مليون درهم، ثم «أدنوك للإمداد» بسيولة 101 مليون درهم.

وصعدت أسهم هيلي القابضة 14.5%، وبنك رأس الخيمة الوطني 4.9%، وبنك الشارقة 4.35%، ورأس الخيمة للأسمنت 2.9%، فيما انخفضت أسهم الخليج اﻻستثمارية 7.7%، ومجموعة أرام 7%، وبنك أم القيوين الوطني 1.85%، والوطنية للسياحة والفنادق 1.53%.

المكاسب والسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي ما يفوق 12 مليار درهم، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، فضلاً عن قرب انطلاق موسم إعلان النتائج للبنوك والشركات عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 3.8 مليارات درهم، منها 1.47 مليار درهم في سوق أبوظبي، و2.3 مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 648.6 مليون سهم عبر 32.6 ألف صفقة.

الأسواق العربية

شهدت مؤشرات الأسواق العربية تبايناً في الأداء، وتراجع «تاسي» السعودي 0.29%، والكويتي 0.40%، والقطري 0.84%، ومسقط 0.20%، فيما ارتفعت بورصة البحرين 0.12%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.13%.

السعودية

وتفصيلاً تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.29%، ليغلق عند 11496 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 6.5 مليارات ريال.

وتصدر سهم بوبا العربية تراجعات السوق بأكثر من 4%، وانخفضت أسهم مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، ومعادن، وأكوا باور، ومصرف الإنماء، وسابك للمغذيات، ودار الأركان، وبنك الرياض، وتكافل الراجحي، والمراعي، والنهدي، بنسب بين 1 و3%.

في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1%، عند 24.75 ريالاً، وصعد سهم بترورابغ بأكثر من 4% عند 7.81 ريالات، وارتفعت أسهم اس تي سي، وكهرباء السعودية، واتحاد اتصالات، وسبكيم العالمية، بنسب بين 1 و3%.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام جلسات الأسبوع، فيما ربح رأس المال السوقي 6.606 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.595.783 تريليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي لبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنحو 0.13%، ليغلق عند مستوى 3679 نقطة، كما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.17%، ليغلق عند مستوى 45176 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 0.36%، ليغلق عند مستوى 16587 نقطة.

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» نحو 0.14% ليغلق عند مستوى 11034 نقطة، فيما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نحو 0.07%، ليغلق عند مستوى 14628 نقطة.

الأردن

أغلق المؤشر العام لأسهم الأردن منخفضاً هامشياً 0.08% إلى 3038.55 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8 ملايين دينار، مقارنة مع 7.9 ملايين في الجلسة السابقة. وأنهت البورصة الأردنية تعاملات الأسبوع على انخفاض طفيف بفعل مضاربات وسط سيولة جيدة.

وتراجع سهم البوتاس العربية 0.56% إلى 32 ديناراً وسهم الكهرباء الأردنية 0.35% إلى 2.83 دينار، ومناجم الفوسفات 2.07% إلى 20.81 ديناراً، فيما ارتفع سهم البنك العربي 0.69% إلى 5.86 دنانير.