ارتفاع مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد صعود «وول ستريت» إلى مستويات قياسية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، مقتفية أثر صعود «وول ستريت» إلى مستويات قياسية، وذلك رغم إغلاق الحكومة الأمريكية.

وصعدت أسهم شركات التكنولوجيا مدفوعة بتوقعات بارتفاع الطلب على الرقائق الإلكترونية نتيجة شراكة بين شركات التكنولوجيا الكورية الجنوبية وشركة «أوبن إيه آي» الأمريكية.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة الأمريكية، كما ارتفعت أسعار النفط.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 2.9% ليصل إلى 3555.63 نقطة، وذلك بعد إعلان شركتي «سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» عن اتفاقهما مع شركة «أوبن إيه آي» لتزويد مراكز بيانات «ستارجيت» برقائق الذاكرة.

وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 0.3% ليصل إلى 44675.96 نقطة، بقيادة أسهم قطاع التكنولوجيا.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.3% ليصل إلى 27206.18 نقطة، بينما ظلت الأسواق في البر الرئيسي الصيني مغلقة بمناسبة عطلة وطنية تمتد من 1 إلى 8 أكتوبر الجاري.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1% ليصل إلى 8937.10 نقطة، بقيادة أسهم شركات تعدين الذهب.

وارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.9%، بعدما قرر بنك الاحتياطي الهندي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.

في بورصة «وول ستريت»، ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس الأربعاء، لتسجل مستويات قياسية جديدة، فيما تراجعت عوائد السندات بعد صدور مؤشرات اقتصادية محبطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% ليصل إلى 6711.20 نقطة، متجاوزاً أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق الذي سجله الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1%، ليصل إلى 46441.10 نقطة، مسجلاً الرقم القياسي الذي سجله أمس الأول الثلاثاء.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4% ليصل إلى 22755.16 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الخميس، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 30 سنتاً ليصل إلى 62.08 دولاراً للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 30 سنتاً ليصل إلى 65.65 دولاراً للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 147.13 يناً يابانياً من 147.08 يناً، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1735 دولار من 1.1731 دولار.

وتراجع سعر الذهب بعد ارتفاعه إلى مستويات قياسية جديدة، حيث انخفض، صباح اليوم الخميس، بواقع 6.80 دولارات ليصل إلى 3890.70 دولاراً للأوقية.