مستثمرو «وول ستريت» يتحررون من ضغوط الإغلاق الحكومي وبيانات الوظائف



نجح المستثمرون في «وول ستريت» بالتحرر من الضغوط التي تسببت بها بيانات وظائف القطاع الخاص والتي جاءت أضعف بكثير من المتوقع، وكذلك الإغلاق الحكومي الذي أثار حالة من الضبابية بشأن رؤية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للاقتصاد. فقد ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.16%، وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.40%، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.49%.

وكان تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة «إيه. دي. بي» قد أظهر انخفاض التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 32 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تراجع قدره ثلاثة آلاف وظيفة في أغسطس بعد تعديل بالخفض. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 50 ألف وظيفة بعد الارتفاع المعلن في وقت سابق لشهر أغسطس والبالغ 54 ألف وظيفة.

وأوقفت الحكومة الأمريكية معظم أنشطتها عند منتصف ليل الثلاثاء بعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق تمويل.

وقال بيل آدامز كبير خبراء الاقتصاد في بنك «كوميريكا»: «تعليق إصدار الإحصاءات الاقتصادية سيجعل من الصعب تتبع حالة الاقتصاد أثناء فترة الإغلاق.. ربما يؤدي هذا إلى رد فعل أكبر من المعتاد من الأسواق المالية تجاه إصدارات البيانات الخاصة، مثل تقرير إيه. دي. بي».

في المقابل، أغلقت الأسهم الأوروبية عند ذروة قياسية بدعم مكاسب قطاع الرعاية الصحية. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.15%، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.98%، وتقدم مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني بنسبة 1.03%، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.90%.

وقفزت أسهم الرعاية الصحية 2.7% بعدما قالت شركة «فايزر» والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهما توصلا إلى اتفاق تخفض الشركة بموجبه أسعار الأدوية التي تصرف بوصفات طبية. وبشكل منفصل، صعد سهم «نوفارتس» 2.8% بعد أن وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على العلاج الفموي الذي تقدمه شركة الأدوية السويسرية للمرضى المصابين بأحد أنواع الأمراض الجلدية الالتهابية المزمنة.

وفي طوكيو، أغلق مؤشر «نيكاي» الياباني عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسط موجة بيع واسعة النطاق مع جني المستثمرين الأرباح عقب الارتفاع المسجل في بداية النصف الثاني من السنة المالية. وانخفض مؤشر «نيكاي» بنسبة 0.85% إلى 44550.85 نقطة وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 11 سبتمبر. كذلك تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.37%.