الإغلاق الحكومي يضغط على «وول ستريت» ويضع إدارة ترامب في أزمة

واصلت بيانات وظائف القطاع الخاص التي جاءت أضعف بكثير من المتوقع، وكذلك الإغلاق الحكومي الذي أثار حالة من الضبابية بشأن رؤية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للاقتصاد، الضغط على «وول ستريت».

فقد تراجع «داو جونز» الصناعي 0.07%، وهبط «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.13%، وانخفض «ناسداك» المجمع بنسبة 0.10%. وكان تقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة «إيه. دي. بي» قد أظهر انخفاض التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 32 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تراجع قدره ثلاثة آلاف وظيفة في أغسطس بعد تعديل بالخفض.

وبدأ أمس رسمياً تنفيذ الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، في أعقاب فشل تمرير مشروع قانون التمويل في مجلس الشيوخ، والذي يهدف لتمديد سقف التمويل الفيدرالي مؤقتاً، وذلك في أول إغلاق تواجهه الحكومة منذ قرابة سبع سنوات.

وبما أن الكونغرس فشل في إقرار تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفيدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء (الذي يمثّل نهاية السنة المالية)، فإنّ الحكومة استيقظت أمس على إغلاق من شأنه أن يضع واشنطن في أزمة سياسية جديدة.

وفي رسالة صادرة عن مدير مكتب الموازنة في الكونجرس قبل الإغلاق الحكومي، قدّر المكتب أن نحو 750 ألف موظف فيدرالي قد يتم إيقافهم يومياً عن العمل مؤقتاً، بتكلفة يومية إجمالية تقارب 400 مليون دولار.

من جانب آخر، يواجه سوق الطروحات الأولية الأمريكية تهديداً بتعطيل زخمه خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب الإغاق الحكومي، حيث ستتوقف معظم أعمال هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وستكتفي بالوظائف الأساسية.