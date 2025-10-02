البنوك والعقارات تقود مكاسب سوق دبي بـ10 مليارات درهم

قادت أسهم البنوك والعقارات مكاسب سوق دبي المالي في أولى جلسات شهر أكتوبر، ليعاود مؤشر السوق صعوده بـ0.84% أو ما يعادل 48.8 نقطة، مسجلاً 5888.48 نقطة، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق العربية، رابحاً ما يناهز 10 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 995.44 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء إلى 1.005 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «الوطنية للتأمينات العامة» ارتفاعات 30 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 7.99%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بأكثر من 173.9 مليون درهم مرتفعاً 2.7% عند 13.4 درهماً، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 60 مليون درهم مغلقاً عند 9.5 دراهم، ثم «جي إف إتش المالية» صاعداً 7% جاذباً 45.2 مليون درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم الإمارات للاستثمار 6.7%، وأجيليتي للمخازن 5.45%، وسبينيس 3.9%، ودبي التجاري 3.25%، فيما تراجعت أسهم تعليم القابضة 3.3%، وطلبات 2.7%، وبي إتش إم كابيتال 1.8%، وأمانات القابضة 1.75%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 5.4 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 253.9 مليون درهم مقابل 248.55 مليوناً مبيعات.

سوق أبوظبي

كما صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.14% إلى 10028.46 نقطة في جلسة أمس.

وتصدر «أدنوك للحفر» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 239.5 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 153 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 127 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم مجموعة أرام 10.15%، وجي إف إتش المالية 6.98%، وأدنوك للحفر 4.44%، وفينكس كروب 3.7%، في المقابل تراجعت أسهم الخليج للمشاريع الطبية 4.6%، وطاقة 4.3%، وأسمنت الفجيرة 3.1%، وأدنوك للتوزيع 2.6%.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.7 مليار درهم، منها 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و531.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 394.8 مليون سهم عبر 35.24 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات الأسواق العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ صعد المؤشر السعودي «تاسي» 0.23%، ومسقط 0.14%، والبحرين 0.13%، بينما تراجعت بورصتا الكويت 0.20%، وقطر 0.88%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 0.27%.

السعودية

ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.23% ليغلق عند 11529 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ مايو 2025، وبتداولات بلغت نحو 6 مليارات ريال. وصعدت أسهم معادن، والرياض، وبي إس إف، والأول، والمراعي، والإنماء، والعربي الوطني، والبحري، والبلاد، والنهدي، بنسب بين 1 و4%.

وتصدر سهم كيان السعودية ارتفاعات السوق بنسبة 6%، في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 106.50 ريالات، وسهما اللجين، وسينومي سنترز، بنسبة 2%.

مصر

وارتفعت أغلب مؤشرات البورصة المصرية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وبلغت قيمة التداول 5.1 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.589 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 36769 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 45101 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 16529 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3999 نقطة.

في حين استقر مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» عند مستوى 11018 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 14617 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3674 نقطة.

الأردن

ارتفعت البورصة الأردنية بدعم شراء محدود في أسهم قيادية، على رأسها سهم مصفاة البترول، وسط سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا 0.26% إلى 3041 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 7.9 ملايين دينار، مقارنة مع 6.7 ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 0.33% إلى ثلاثة دنانير وسهم البنك الأردني الكويتي 0.68% إلى 2.96 دينار وسهم مصفاة البترول 0.18% إلى 5.63 دنانير، فيما تراجع سهم البنك العربي 0.17% إلى 5.82 دنانير.