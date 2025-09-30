القلق من الإغلاق الحكومي يضغط على «وول ستريت».. والأوروبية تفلت من التراجع وتغلق على صعود

سجلت المؤشرات الرئيسية في بورصة «وول ستريت» تراجعاً، في وقت يشعر فيه المستثمرون بالقلق من التأخير المحتمل في إصدار بيانات اقتصادية مهمة بسبب الإغلاق الحكومي المحتمل في الولايات المتحدة.

وكان نائب الرئيس الأمريكي، جيه.دي فانس، قد قال إن إغلاق الحكومة صار أمراً مرجحاً بعد تعثر محادثات مالية مع الديمقراطيين. ومن شأن الإغلاق أن يؤخر بيانات الوظائف، وهي مؤشر رئيسي على قوة الاقتصاد ومن المفترض أن تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع. وتذبذب أداء مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» حيث استهل افتتاح التداولات على ارتفاع، ثم نجح في التماسك مرتفعاً بنسبة 0.05%، فيما تراجع مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.06%، وانخفض مؤشر «داوجونز» الصناعي بنسبة 0.12%.

في المقابل، ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية رغم تراجع أسهم شركات الطاقة والرعاية الصحية ذات الثقل، وتجاهل المستثمرون التأثير المحتمل لإغلاق الحكومة الأمريكية. وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.57%، وصعد مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.54%، وتقدم مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.48%، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.19%.

جاء ذلك رغم انخفاض أسهم شركات النفط والغاز ذات الثقل بنسبة 0.8% على خلفية هبوط أسعار النفط. وتراجع سهما «توتال إنرجيز» الفرنسية و«بي.بي» البريطانية بأكثر من 1% لكل منهما. ونزلت أسهم الرعاية الصحية بنسبة 0.3% بعدما انخفض سهما «نوفو نورديسك» الدنماركية و«أسترازينيكا» البريطانية بنحو 1% لكل منهما.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية في أوروبا، نما الاقتصاد البريطاني 0.3% في الربع الثاني، وأظهرت بيانات أولية أن التضخم في فرنسا بلغ 1.1% في سبتمبر، وانخفضت مبيعات التجزئة الألمانية على غير المتوقع في أغسطس. وهبط سهم «أسوس» البريطانية 11.4% بعد تحذير شركة بيع الأزياء بالتجزئة عبر الإنترنت من أن إيراداتها السنوية لن تحقق توقعات السوق.

وفي طوكيو، هبط مؤشر «نيكاي» الياباني للجلسة الثالثة على التوالي مع إقدام المستثمرين على تعديل محافظهم الاستثمارية وابتعاد الشركات عن عمليات إعادة الشراء في نهاية النصف الأول من السنة المالية بالبلاد. وهبط مؤشر «نيكاي» بنسبة 0.25%، فيما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.19%. وقال ناوكي فوجيوارا، المدير لدى «شينكين» لإدارة الأصول: باع المستثمرون أسهم التكنولوجيا، التي تعد الأسهم ذات الثقل على مؤشر «نيكاي» لجني الأرباح.

وانخفض سهم «أدفانتست» المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 3.27% ليسجل أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية بين الأسهم على مؤشر «نيكاي». وخسر سهم مجموعة «سوفت بنك»، التي تستثمر في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة 1.86%.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة «إيواي كوسمو للأوراق المالية»: هبوط «نيكاي» لا يعني أن معنويات السوق أصبحت ضعيفة. وأضاف أن هذا النوع من التعديل مرتبط بنهاية النصف الأول من السنة المالية وربما سيستمر إلى الجلسة المقبلة.