قلق الإغلاق الحكومي يهبط بـ «وول ستريت»

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت، أمس، في آخر أيام الربع الثالث من العام، في وقت يشعر فيه المستثمرون بالقلق من التأخير المحتمل في إصدار بيانات اقتصادية مهمة بسبب الإغلاق الحكومي المحتمل في الولايات المتحدة.

وخلال التعاملات انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 33.4 نقطة أو 0.07% إلى 46282.63 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5 نقاط أو 0.08% إلى 6656.19 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك 10.8 نقاط أو 0.05% إلى 22580.359 نقطة.

وانخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر بسبب مخاوف تباطؤ سوق العمل، رغم تراجع توقعات التضخم على مدى الـ 12 شهراً المقبلة. وكشفت بيانات صدرت عن «كونفرنس بورد» انخفاض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 94.2 نقطة في سبتمبر وهو أدنى مستوى منذ أبريل مقارنة مع 97.8 نقطة في قراءة أغسطس.

وهبط مؤشر الآفاق المستقبلية قصيرة الأمد -بناء على نظرة المستهلكين للدخل وبيئة الأعمال وظروف سوق العمل- بمقدار 1.3 نقطة إلى 73.4 نقطة، ليظل دون مستوى 80 نقطة، وهذا يشير عادة إلى توقع حدوث ركود اقتصادي. وفرض الرئيس الأمريكي ترامب رسوماً جمركية إضافية على عدد من واردات الأخشاب والأثاث، في أحدث خطوة ضمن سياسته التجارية القائمة على حماية الصناعات المحلية وتعزيز الأمن القومي.