سوق دبي يقفز 13.2 % في 9 أشهر.. والمكاسب 88.55 مليار درهم

تصدر مؤشرات أسواق دبي والكويت ومسقط مكاسب الأسواق الخليجية خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2025، ونجح سوق دبي المالي في تحقيق أداء قوي منذ بداية العام الجاري، ليأتي ضمن الأفضل على مستوى البورصات الخليجية، مدعوماً بقوة الاقتصاد الوطني والمكاسب القوية للأسهم القيادية المدرجة، إلى جانب زيادة الطلب من جانب المؤسسات والمستثمرين الدوليين.

وأظهر رصد «البيان»، صعود مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 13.2% منذ بداية 2025، ليقفز من 5158.67 نقطة في نهاية ديسمبر الماضي، وصولاً إلى 5839.64 نقطة في آخر جلسات سبتمبر، ليربح رأس ماله السوقي ما يناهز 88.55 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 906.9 مليارات درهم في نهاية تداولات ديسمبر الماضي إلى 995.44 مليار درهم بآخر جلسات سبتمبر 2025. ومنذ بداية 2025، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 6.15 مليارات درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 56.1 مليار درهم مقابل مبيعات 49.95 مليار درهم.

وتصدر سهم «أملاك للتمويل» ارتفاعات سوق دبي بنمو 105.3%، وصعدت أسهم الاتحاد العقارية 98.5%، والخليج للملاحة 69.55%، واكتتاب القابضة 62.2%، والأغذية المتحدة 41.7%، وجي إف إتش المالية 40.2%، ودبي للاستثمار 39.8%، ودبي الإسلامي 35.12%، ودبي التجاري 32.9%، في المقابل، تراجعت أسهم الوطنية الدولية القابضة 63.1%، وبي إتش إم كابيتال 45.4%، وأجيليتي للمخازن 45%، ودبي الوطنية للتأمين 35.3%، والإمارات للاستثمار 32.9%.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 6.32% منذ بداية تداولات العام الجاري ليغلق عند 10014.60 نقطة. وتصدر سهم «إي سفن - أذونات» ارتفاع السوق منذ بداية العام بنسبة 167.7%، ثم أسمنت الفجيرة 116.9%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 91%، وسوداتل للاتصالات 81.8%، والاتحاد للتأمين 76.9%.

وشهد السوق تراجع لولو للتجزئة 41%، وأغذية 40.8%، ومجموعة مير 40.5%، ودار التأمين 40.3%، وبرجيل القابضة 34.2%.

أداء يومي

وعلى مستوى الأداء اليومي، تباينت مؤشرات الأسواق المحلية، في آخر جلسات الربع الثالث وشهر سبتمبر، وسط سيولة كبيرة على الأسهم القيادية.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.24% إلى 10014.6 نقطة، في حين انخفض مؤشر سوق دبي 0.49% إلى 5839.64 نقطة.

وواصل سهم بنك دبي الإسلامي ارتفاعه للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد بنسبة 0.4% عند 9.58 دراهم، في حين ارتفع سهم سالك بنسبة 1.7% عند 6.01 دراهم، وتراجعت أسهم إعمار العقارية 1.88% إلى 13.05 درهماً، وإعمار للتطوير 1.1% إلى 13.45 درهماً.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بنك أبوظبي الأول 1% إلى 15.64 درهماً، وأدنوك للغاز 0.3% إلى 3.54 دراهم، والعالمية القابضة 0.12% إلى 400.5 درهم، وبنك أبوظبي التجاري 1.96% إلى 14.58 درهماً، مقابل هبوط طاقة 10% إلى 3.51 دراهم.

أسواق عربية

وخلال 9 أشهر، ارتفعت بورصة الكويت 19.56%، ومسقط 13.14%، وقطر 4.56%، في حين تراجعت بورصتا السعودية 4.76%، والبحرين 1.9%.

وعلى المستوى اليومي، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.60%، ليغلق عند 11503 نقاط، مسجلاً أعلى مستوى منذ مايو 2025، وبتداولات بلغت نحو 7.8 مليارات ريال.

وقاد سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، ارتفاع السوق بنسبة 2% عند 107.20 ريالات و39.18 ريالاً، على التوالي. وصعد سهم بترو رابغ، بنسبة 7% عند 7.38 ريالات، وارتفعت أسهم معادن، وأكوا باور، وسليمان الحبيب، واتحاد اتصالات، وبي إس إف، ومسار، وينساب، بنسب بين 1 و3%.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وبلغت قيمة التداول 12.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.585 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 36670 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 45049 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.77%، ليغلق عند مستوى 16484 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 3999 نقطة.

كذلك، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 11018 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 14609 نقاط، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 3657 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بآخر جلسات سبتمبر بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية مثل مناجم الفوسفات بهدف جني الأرباح وسط سيولة ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.49% إلى 3033.21 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 6.7 ملايين دينار، مقارنة بـ8.3 ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم البنك العربي 0.68 % إلى 5.83 دنانير، وسهم البوتاس العربية 0.19 % إلى 32.18 ديناراً، وتراجع سهم مصفاة البترول 0.71 % إلى 5.62 دنانير، وسهم مناجم الفوسفات 0.74 % إلى 21.34 ديناراً.