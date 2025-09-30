تداولات ضيقة للأسهم الآسيوية مع ترقب المتداولين لاحتمال حدوث إغلاق حكومي في أمريكا

لم تشهد مؤشرات الأسهم الآسيوية تغيراً يذكر في تداولات ضيقة، اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين لاحتمال حدوث إغلاق حكومي في الولايات المتحدة.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني القياسي بنسبة أقل من 0.1% في التعاملات الصباحية ليصل إلى 45023.48 نقطة.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة أقل من 0.1% ليصل إلى 26624.16 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4% ليصل إلى 3878.88 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.1% ليصل إلى 8872.40 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3436.25 نقطة.

وتقترب الحكومة الفيدرالية الأمريكية من موعد نهائي لإقرار الموازنة، ما قد يؤدي إلى إغلاقها.

وقد يختلف هذا الإغلاق عن سابقيه، إذ قد يدفع البيت الأبيض نحو عمليات فصل واسعة النطاق للموظفين الفيدراليين.

وفي بورصة «وول ستريت»، أنهت الأسهم تداولات أمس الاثنين على صعود، حيث استعادت أسهم التكنولوجيا بعض خسائرها التي تكبدتها أواخر الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3% ليصل إلى 6661.21 نقطة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.1%، ليصل إلى 46316.07 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.5%، ليصل إلى 22591.15 نقطة.

وفي أسواق السلع، واصل الذهب مساره القياسي التصاعدي، حيث تجاوز سعره 3850 دولاراً للأوقية، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى المخاوف من التضخم وتراكم الديون الضخمة التي تتحملها الحكومات حول العالم.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 45 سنتاً ليصل إلى 63 دولاراً للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 51 سنتاً ليصل إلى 66.58 دولاراً للبرميل.

وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 148.54 يناً يابانياً من 148.60 يناً، كما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1.1725 دولار من 1.1727 دولار.