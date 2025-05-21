بيانات اقتصادية تضغط على الأسواق العالمية

لعبت بيانات اقتصادية أمريكية وأوروبية دوراً مباشراً في الضغط على مؤشرات الأسهم العالمية، في ظل متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات، بجانب تقييم بيانات التضخم في المملكة المتحدة.

ففي «وول ستريت» فتحت المؤشرات الرئيسية على انخفاض مع ترقب المستثمرين نتائج نقاش مهم بشأن مشروع قانون تخفيض الضرائب الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أثار مخاوف إزاء تزايد ديون الولايات المتحدة. وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 1.88 %، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.65 %، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 1.57%.

واستقرت نسبياً الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الأربعاء، في ظل متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات، بجانب تقييم بيانات التضخم في المملكة المتحدة. وتراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوياتها في شهرين متأثرة بانخفاض سهم جوليوس باير بعد أن كشف البنك السويسري عن رسوم متعلقة بمحفظة الائتمان، في حين راقب المستثمرون تطورات السياسات التجارية الأمريكية ومناقشة مشروع قانون الضرائب بالكونجرس الأمريكي. وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 % بقيادة قطاعي السيارات والتجزئة. وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.36%، وزاد مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.06%، فيما انخفض مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.40%.

كذلك استقرت الأسهم اليابانية خلال التداول الأربعاء بعد المكاسب التي حققتها مؤخراً، حيث يبحث المتعاملون عن إشارات عقب موسم نتائج الشركات. وانخفض مؤشر «نيكاي» بنسبة 0.1 %، في حين ارتفع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.19 %.

وشهد التداول صعود 155 سهماً وتراجع 69 سهماً على مؤشر «نيكاي» الذي لا يزال منخفضاً بنسبة 6 % تقريباً هذا العام. وارتفع سهم تويوتا 0.4 % بعد أن كشفت شركة صناعة السيارات عن التصميم الجديد لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات «راف4».