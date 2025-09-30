سوق دبي يربح 1.5 مليار درهم في أولى جلسات الأسبوع

عزز مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثانية على التوالي، بدعم أداء أسهم قطاعات البنوك والصناعة والمرافق العامة، لا سيما سهما «دبي الإسلامي»، و«إمباور»، اللذان ارتفعا بـ1.7% و3.17%، لتقود هذه الأسهم صعود مؤشر السوق بـ0.23%، أو ما يعادل 13.3 نقطة، مسجلاً 5868.64 نقطة، رابحاً ما يناهز 1.5 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي من 998.6 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي وصولاً إلى ما يفوق تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وتصدر سهم «الصناعات الوطنية القابضة» ارتفاعات 26 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 5.15 %، إلى 3.3 دراهم، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق، بأكثر من 168.2 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 70.4 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 54.55 مليون درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم الوطنية الدولية القابضة 3.7%، ودريك آند سكل 3.4%، وسوق دبي المالي 2.5%، فيما تراجعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 8.15%، وأجيليتي للمخازن 3.4%، والإمارات ريم للاستثمار 3.36%، وسبينيس 3.17%. واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 64.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 310.7 ملايين درهم، مقابل 246 مليوناً مبيعات.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9990.93 نقطة، متراجعاً هامشياً 0.09%.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 124 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 112.15 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 108.95 ملايين درهم. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم طاقة 12.4%، وعمان والإمارات للاستثمار 11.4%، والخليج اﻻستثمارية 5.84%، والدار العقارية 2.15%، في المقابل، انخفضت أسهم أم القيوين للاستثمارات 7.9%، ومجموعة أرام 6.3%، وبريسايت 2.98%، والخليج للمشاريع الطبية 2.86%.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.66 مليار درهم، في أولى جلسات الأسبوع، منها 947 مليون درهم في سوق أبوظبي، و715.4 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 462.2 مليون سهم، عبر 30.2 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب البورصات العربية ارتفاعاً في الأداء، إذ صعد المؤشر السعودي بـ1.82%، والكويتي 0.59 %، والقطري 0.22%، ومسقط 0.66%، والبحرين 0.10%، وخارج منطقة الخليج، زاد مؤشر بورصة مصر الرئيسي بـ0.62%.

السعودية

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.82% ليغلق عند 11434 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ مايو 2025، وبتداولات بلغت نحو 8 مليارات ريال.

وقاد سهما أرامكو السعودية، ومصرف الراجحي، ارتفاعات السوق، وصعدت أسهم الأهلي السعودي، وأكوا باور، واتحاد اتصالات، وسابك، وسليمان الحبيب، والمراعي، وبي إس إف، والعربي الوطني بنسب تراوح بين 1 و4%. وقفز سهم معادن بنسبة 4% عند 62.50 ريالاً، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج، وزادت أسهم أنابيب الشرق، والإعادة السعودية، ودار المعدات، ومحطة البناء، ونايس ون، بنسب تتراوح بين 4 و6%.

وتراجعت أسهم سدافكو، ورتال، والأبحاث والإعلام، وسينومي سنترز، وسينومي ريتيل، والعربية، ومعدنية، بنسب بين 1 و3%.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وبلغت قيمة التداول 4.9 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.564 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 36391 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 44752 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 16359 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3973 نقطة.

كذلك، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 10961 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 14526 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3620 نقطة.

الأردن

وواصل المؤشر الأردني ارتفاعه بدعم شراء في أسهم قيادية على رأسها سهم مناجم الفوسفات وسط تحسن في قيمة التداول.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً 0.49% إلى 3048.21 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8.3 ملايين دينار، مقارنة مع 5.5 ملايين دينار في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم البنك العربي 0.34 % إلى 5.87 دنانير وسهم الكهرباء الأردنية 0.35 % إلى 2.85 دينار وسهم مناجم الفوسفات 1.75 % إلى 21.5 ديناراً، فيما تراجع سهم مصفاة البترول 0.7 % إلى 5.66 دنانير.