سوق دبي يتماسك قرب 5440 نقطة بدعم «العقارات»

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت ملياري درهم، موزعة بواقع 1.5 مليار درهم في سوق أبوظبي، و588.4 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 481.13 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 38.55 ألف صفقة.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.919 تريليونات درهم، في ختام تداولات أمس، منتصف جلسات الأسبوع، موزعة بواقع 2.968 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و950.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

سوق دبي

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 5440 نقطة، بدعم قطاع العقارات، الذي ارتفع 0.66 %، ليغلق مؤشر السوق عند 5438.42 نقطة، منخفضاً بـ0.53 %.

وقفز سهم «دبي للمرطبات» بالحد الأقصى عند 21.80 درهماً وبنسبة 14.74 %، ليقود ارتفاعات 18 سهماً بسوق دبي، وصعدت أسهم دبي للتأمين 12 %، وإعمار للتطوير 1.5 %، وسبينس 1.36 %، وإعمار العقارية 0.74 %، وديوا 0.75 %، فيما انخفضت أسهم دبي الوطنية للتأمين 8.7 %، وأجيليتي للمخازن 5.1 %، وتكافل الإمارات 2.98 %، وطلبات 2.63 %.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 88.9 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 289.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 200.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9666.47 نقطة متراجعاً 0.42 %، خلال جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 174.3 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 170.4 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 158.7 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم رأس الخيمة للتأمين 11.1 %، وأسمنت الخليج 2.94 %، وأدنوك للتوزيع 1.4 %، وألفا داتا 1.27 %، في المقابل، تراجعت أسهم دار التأمين 9.9 %، وحياة للتأمين 4.35 %، وفينكس كروب 2.4 %، وإمستيل لمواد البناء 2.3 %.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 1.2 %، والبحرين 0.06 %، فيما صعدت بورصات الكويت 0.39 %، ومسقط 0.31 %، وقطر 0.08 %، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.66 %.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 1.2 % ليغلق عند 11304 نقاط، مسجلاً أدنى إغلاق منذ نحو شهر ونصف، وبتداولات بلغت نحو 4.4 مليارات ريال.

وأغلق سهم الأهلي السعودي عند 35.10 ريالاً، منخفضاً بـ2 %، وانخفض سهم مصرف الراجحي بأكثر من 1 % عند 96 ريالاً، وتراجع سهم أكوا باور بنسبة 5 % عند 274 ريالاً، مسجلاً أدنى إغلاق منذ مارس 2024.

وتراجعت أسهم معادن، واس تي سي، والمراعي، والتعاونية، وبنك البلاد، والمواساة، وجبل عمر، وبنك الرياض بنسب تراوحت بين 1 و4 %، في المقابل تصدر سهم المصافي، ارتفاعات السوق بنسبة 4 % عند 69.10 ريالاً، وارتفع سهم أسمنت القصيم بنسبة 1 % عند 51.90 ريالاً.

مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وبلغت قيمة التداول 4.5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.66 % ليغلق عند مستوى 31836 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.69 %، ليغلق عند مستوى 39697 نقطة، وقفز مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.66 %، ليغلق عند مستوى 14265 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.26 %، ليغلق عند مستوى 9320 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.4 %، ليغلق عند مستوى 12689 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39 %، ليغلق عند مستوى 3255 نقطة.