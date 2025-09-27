9.2 مليارات درهم تداولات الأسهم المحلية في 5 جلسات

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع، جاوزت 9.2 مليارات درهم، موزعة بواقع 5.55 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و3.7 مليارات درهم في سوق دبي، بعد التداول على 2.16 مليار سهم، عبر تنفيذ نحو 177.15 ألف صفقة.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أسبوع، بقيمة 1.4 مليار درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بـ 273.7 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني»، جاذباً 263.14 مليون درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي عند 5855.31 نقطة، متراجعاً 2.79 % في 5 جلسات. وتصدر سهم «دبي الوطنية للتأمين» ارتفاعات أسهم سوق دبي، ليرتفع 6.1 %، وارتفعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 4.6 %، وجي إف إتش المالية 4.2 %.

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9999.82 نقطة، منخفضاً 1.27 % خلال الأسبوع. وصعدت في سوق أبوظبي، أسهم بنك الفجيرة الوطني 14.3 %، وجي إف إتش المالية 5.5 %، والخليج للمشاريع الطبية 3.45 %.

وعلى مستوى الأداء اليومي، ارتفعت أسهم الإمارات، أمس، حيث صعد مؤشر سوق دبي 0.67 %، إلى 5855.31 نقطة، وزاد سوق أبوظبي 0.54 %، إلى 9999.82 نقطة.