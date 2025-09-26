انتعاش وول ستريت وأسهم أوروبا ترتفع عن أدنى مستوى في 3 أسابيع



ارتفعت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية الرئيسية الجمعة، بعد أن جاءت أحدث بيانات التضخم متوافقة مع التوقعات، ما هدأ المخاوف من أن استمرار ضغوط الأسعار قد يؤخر خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 346 نقطة، أي 0.79 % إلى 46301.45 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 10.7 نقاط، أو 0.16 %، إلى 6645.38 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 40.8 نقطة، أو 0.39 %، إلى 22469 نقطة.

واستقرت وتيرة ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي خلال أغسطس، ما يشير لاستمرار ضغوط الأسعار الناتجة عن التعريفات الجمركية الأمريكية.

وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة- 0.2% على أساس شهري خلال أغسطس.

واستقرت وتيرة ارتفاع المؤشر الأساسي على أساس سنوي عند 2.9% خلال الشهر الماضي، أي أقل من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه إلى 3%.

وارتفع المؤشر العام لنفقات الاستهلاك الشخصي 2.7% على أساس سنوي، فيما زاد على أساس شهري بـ 0.3%.

وارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفعت 132.9 مليار دولار الشهر السابق، مع بلوغ الادخار الشخصي نحو 1.06 تريليون دولار.

وتعكس البيانات ارتفاعاً قدره 77.2 مليار دولار في الإنفاق على الخدمات، و52 مليار دولار في الإنفاق على السلع.

وتظهر البيانات مرونة المستهلكين أمام جولات الرسوم الجمركية الأخيرة، حيث واصلوا الإنفاق بقوة بدعم من ارتفاع الدخل الشخصي المتاح للإنفاق.

صعود أوروبي

وانتعشت أسهم أوروبا من أدنى مستوياتها في 3 أسابيع، مدعومة بمكاسب في قطاعي المالية والصناعة، مما جعل المؤشر القياسي ينهي الأسبوع عند المستوى ذاته تقريبا الذي بدأه.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 %، وأنهى الأسبوع على ارتفاع 0.07 % فقط.

وتفوقت الأسهم الإسبانية على نظيراتها بالمنطقة إذ صعدت 1.3 %، لتغلق عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوع.

وقاد سهما شركتي ميونيخ ري الألمانية وسكور الفرنسية قطاع التأمين في أوروبا للصعود 2.1 %، مما أنهى سلسلة خسائر استمرت 3 أيام.

وزاد سهم أرسيلور ميتال، ثاني أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم، 2.6 %، بينما ارتفع سهم أبيرام 2.2 %.

وصعد سهم شركة تيسن كروب الألمانية 3.5 %، وقفز سهم سالزجيتر 5.2 %.

وقلصت أسهم قطاع الرعاية الصحية خسائرها السابقة لتغلق مستقرة، وذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية تشمل فرض رسوم استيراد 100 % على الأدوية ذات العلامات التجارية.

وأعلن ترامب أيضاً عن فرض رسوم 25 % على الشاحنات الثقيلة، مما دفع أسهم شركتي دايملر للشاحنات وتراتون إلى الانخفاض بأكثر من اثنين بالمئة لكل منهما.

وحقق سهم مجموعة فنادق إنتركونتيننتال البريطانية قفزة 4 % بعد أن رفع بنك جيه.بي مورجان تصنيفها مرتين من «أداء أقل من السوق» إلى «أداء أعلى من السوق».