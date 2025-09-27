البورصات العربية تسجل أداء متبايناً خلال أسبوع

سجلت البورصات العربية مساراً متبايناً في تعاملات الأسبوع قبل الأخير من شهر سبتمبر، وسط أجواء متأثرة بعوامل محلية وإقليمية انعكست على حركة السيولة واتجاهات المستثمرين.

وجاءت التحركات مدفوعة بجملة من العوامل الاقتصادية والقطاعية التي أثرت على أداء الأسهم، حيث استفادت بعض الأسواق من مكاسب في قطاعات رئيسة عززت من صعود مؤشرات بعينها، فيما تعرضت أسواق أخرى لضغوط بيعية وتراجعات في أسهم قيادية.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند 5855.31 نقطة، متراجعاً بـ2.79% في 5 جلسات.وفي أسبوع تصدر سهم «دبي الوطنية للتأمين» ارتفاعات أسهم سوق دبي ليرتفع 6.1%، وارتفعت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 4.6%، وجي إف إتش المالية 4.2%، والخليج للملاحة 4.17%، وتعليم القابضة 3.3%.

وتراجعت أسهم إعمار للتطوير 9.9%، وشعاع كابيتال 7.2%، وطلبات 6.8%، والإمارات دبي الوطني 5.4%، وإعمار العقارية 5.3%.

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9999.82 نقطة منخفضاً 1.27% خلال أسبوع.

وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 808.4 ملايين درهم في أسبوع، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 557.8 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة أكثر من 535 مليون درهم.

وصعد في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم بنك الفجيرة الوطني 14.3%، وجي أف إتش المالية 5.5%، والخليج للمشاريع الطبية 3.45%، وأدنوك للغاز 3.2%، وغذاء القابضة 3%.

في المقابل، تراجعت أسهم الخليج الاستثمارية 16%، وأجيليتي جلوبال 8.5%، ورابكو للاستثمار 7.55%، وحياة للتأمين 6.1%، ومجموعة مير 5.9%.

وسجل المؤشر السعودي «تاسي» مكاسب أسبوعية 4.89% (527.42 نقطة)، منهياً التعاملات عند مستوى 11,308.11 نقاط. وبلغت القيمة السوقية للأسهم المتداولة حوالي 9.19 تريليونات ريال سعودي، وسجلت قيم التداولات حوالي 39.35 مليار ريال سعودي، وأحجام التداولات حوالي 1.66 مليار سهم، عبر نحو 2.88 مليون صفقة.

وجاءت أسهم دراية في صدارة الأكثر ربحية خلال الأسبوع بارتفاع 18.8%، تلتها أسهم مكة 18.63% وأبومعطي 16.66% ومجموعة تداول 16.06% وباعظيم 14.08%.

بينما على الجانب الآخر تصدرت أسهم سيومي ريتيل قائمة الأكثر خسارة بانخفاض 11.61% والعقارية 4.76% ونسيج 3.33% وثمار 3.29% وأملاك 2.95%.

وتباينت المؤشرات الكويتية خلال الأسبوع، ليتراجع مؤشر السوق الأول بنحو 0.75% إلى 9365.37 نقطة، كما أنهى مؤشر السوق العام التعاملات عند 8778.1 نقطة، بخسارة أسبوعية بنسبة 0.48% تقريباً.

لكن مؤشر السوق الرئيسي خالف الاتجاه، مرتفعاً بنحو 0.75% لينهي التعاملات الأسبوعية عند 8162.56، كذلك صعد الرئيسي 50 بنسبة 1.29% إلى مستوى 8407 نقاط.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم الكويتية 52.50 مليار دينار، بما يشكل تراجعاً نسبته 0.40% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما ارتفعت قيم التداولات الأسبوعية إلى 600.53 مليون دينار بنسبة نمو أكثر من 11%، كذلك ارتفعت أحجام التداولات بأكثر من 30% إلى 3.06 مليار سهم، عبر 148.36 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم الشركة العربية العقارية قائمة الأكثر تراجعاً خلال الأسبوع بانخفاض نسبته 18.57%، تلتها ميزان 10.27% والخليجي 9.47% وثريا 8.48% والكوت 7.20%،.

بينما تصدرت أسهم الأولى قائمة الأكثر ارتفاعاً بنحو 44.12%، تلتها أسهم الرابطة بنمو 36.56%، ووثاق 22.5%، وتحصيلات 18.89%، وأرجان 17.27%.

وسجل المؤشر القطري أداء سلبياً خلال الأسبوع، متراجعاً بنسبة 3.01% (حوالي 349.3 نقطة) إلى مستوى 10958.55 نقطة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم المتداولة تراجعاً بنسبة 2.94% إلى 656.75 مليار ريال، مقارنة بـ676.61 مليار ريال الأسبوع الماضي، فيما بلغت أحجام التداولات الأسبوعية 886.29 مليون سهم، بقيم تداول 2.33 مليار ريال، عبر 112.68 ألف صفقة.

وفي صدارة الأسهم المتراجعة حلّ QNB بانخفاض 6%، وسهم شركة ودام الغذائية الذي انخفض بالنسبة نفسها تقريباً، وبنك دخان بتراجع 5.45%، ومصرف قطر الإسلامي 4.7%، وصناعات قطر 3.3%.

فيما تصدرت أسهم المجموعة للرعاية الطبية قائمة الأكثر نمواً خلال الأسبوع بارتفاع 6.3%، ثم الخليج للمخازن 4.4%، واستثمار القابضة 2.3%، وشركة بلدنا 2%، ومزايا للتطوير العقاري 1.9%.

وحقق مؤشرا بورصة البحرين ارتفاعاً خلال الأسبوع، ليصعد مؤشر البحرين العام بنسبة 1.51% إلى النقطة 1952.45، كما صعد مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 2.05% إلى مستوى 918.63 نقطة.

وبلغت قيم التداولات 2.482 مليون دينار بحريني، وكمية التداولات الأسبوعية نحو 10.313 ملايين سهم.

وجاءت أسهم مجموعة جي أف إتش المالية في صدارة الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع بمكاسب 9.22%، تلتها ألومنيوم البحرين بارتفاع 6.35% ثم مجموعة فنادق الخليج 4.35%.

بينما تصدرت أسهم مصرف السلام قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 3.10%، تلتها أسهم بنك البحرين الإسلامي 2.6%، وبنك البحرين والكويت 0.58%.

وفي سلطنة عمان تراجع مؤشر مسقط 30 بنحو 0.14% إلى 5108.03 نقاط، مقارنة بـ5123.64 نقطة الأسبوع الماضي، بضغط من تراجع عدد من المؤشرات القطاعية الرئيسية بما في ذلك مؤشر القطاع المالي الذي انخفض بنحو 0.15% خلال الأسبوع ومؤشر الصناعة الذي انخفض 0.10%.

فيما ارتفع إجمالي الأوراق المالية المتداولة بنحو 57.26%، كذلك ارتفع إجمالي قيم التداولات 58.19%، وإجمالي عدد الصفقات 11.36%.

وفيما يتعلق بأكثر خمس أوراق مالية انخفاضاً، فقد تصدرت أسهم مسقط للتأمين بتراجع 10%، تلتها ظفار لتوليد الكهرباء 5.68%، والعمانية العالمية للتنمية 4.67%، وكلية مجان 4.20%، والمها لتسويق المنتجات النفطية 4.04%.

فيما حلت أسهم عمان للمرطبات بصدارة قائمة الارتفاعات بنمو 10%، تلتها أسهم ظفار لأغذية والاستثمار 9.52%، والوطنية العمانية للهندسة والاستثمار 7.20%، ومصانع مسقط للخيوط 5%.

وحققت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب أسبوعية جماعية، ليرتفع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.76% منهياً التعاملات عند 35671.43 نقطة.

كما ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.29% منهياً التعاملات عند 10755.96 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر إيجى إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.20% ليغلق عند مستوى 14260.52 نقطة.

وقفز رأس المال السوقي للبورصة المصرية إلى 2.525 تريليون جنيه، بمكاسب أسبوعية نحو 15.9 مليار جنيه.

وتراجع إجمالي قيمة التداولات الأسبوعية إلى 358.9 مليار جنيه، وبلغت أحجام التداولات نحو 8.031 مليارات ورقة منفذة على 487 ألف صفقة، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 395.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 11.550 مليون ورقة منفذة على 550 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

