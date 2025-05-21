سوق دبي يتماسك قرب 5470 نقطة بدعم «إعمار العقارية»

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.935 تريليونات درهم في ختام تداولات أمس، موزعة بواقع 2.979 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و955.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت ملياري درهم، موزعة بواقع 1.39 مليار درهم في سوق أبوظبي، و613.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 539.2 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 39.3 ألف صفقة.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 5470 نقطة، بدعم سهم «إعمار العقارية»، الذي ارتفع بـ 0.74%، ليغلق مؤشر السوق عند 5467.31 نقطة، منخفضاً بـ 0.44%. وتصدر سهم «الاستشارات المالية الدولية» ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 9.8%، وصعدت أسهم أجيليتي للمخازن 7.9%، ودبي الوطنية للتأمين 7.6%، وتكافل الإمارات 3.9%، فيما انخفضت أسهم سالك 2.78%، ودبي للمرطبات 2.56%، وديوا 1.8%، والإمارات ريم للاستثمار 1.75%. واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب)، نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 35.5 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 279.97 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 244.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.43%، إلى مستوى 9707.02 نقاط، خلال جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 206.25 ملايين درهم، تلاه «أدنوك للغاز»، جاذباً 139.85 مليون درهم، ثم «الدار العقارية»، بسيولة 85.8 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 13.1%، وحياة للتأمين 6.36%، ورأس الخيمة للأسمنت 3.77%، وفينكس كروب 3.4%، في المقابل، تراجعت أسهم مجموعة أرام 2.87%، وأسمنت الخليج 2.86%، وبريسايت 2.73%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 1.76%.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، صعد «تاسي» السعودي 0.29%، وبورصة قطر 0.50%، ومسقط 0.11%، والبحرين 0.08%، فيما تراجعت بورصة الكويت 0.01%، وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر بورصة مصر 0.87%.

السعودية

إلى ذلك، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.29%، ليغلق عند 11438 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.9 مليارات ريال.

وصعدت أسهم معادن، ودار الأركان، والزامل للصناعة، وجبل عمر، وعلم، والرياض للتعمير، ورعاية، بنسب تراوحت بين 2 و4%، وارتفع سهما مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، بـــــ 1%، عند 97.40 ريالاً، و35.95 ريالاً على التوالي.

وتصدر سهم مجموعة إم بي سي، ارتفاعات السوق بنسبة 6%، عند 45 ريالاً، وارتفع سهم اللجين بنسبة 1%، عند 39.50 ريالاً، في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1%، عند 26.20 ريالاً، وتصدر سهم قو للاتصالات تراجعات السوق بنسبة 5%، عند 100.80 ريال.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وبلغت قيمة التداول 3.8 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.232 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 31629 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.92%، ليغلق عند مستوى 39424 نقطة، وقفز مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.87%، ليغلق عند مستوى 14173 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.39%، ليغلق عند مستوى 9295 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان»، بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 12638 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.67%، ليغلق عند مستوى 3243 نقطة.