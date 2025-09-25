انحسار توقعات خفض الفائدة يهبط بالأسهم الأمريكية

تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت، "الخميس"، وسط انحسار توقعات تبني المزيد من الخفض في أسعار الفائدة بسبب بيانات اقتصادية جديدة وتصريحات من مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وخلال التعاملات هبط مؤشر داو جونز الصناعي 23.8 نقطة، بما يعادل 0.05% إلى 45897.43 نقطة، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 298 نقطة أو 0.90% إلى 6577.19 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 234 نقطة أو 1.05% إلى 22256.88 نقطة.

ونما الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني من العام الجاري بوتيرة أسرع من تلك المسجلة في وقت سابق، مدعوماً بتراجع الواردات وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي، ولكن يبدو أن الزخم تباطأ منذ ذلك الحين.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، في تقديره الثالث للناتج المحلي الإجمالي، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 3.8% على أساس سنوي في الربع الثاني، وسجل الربع الثاني في التقديرات السابقة نمواً بلغ 3.3%.

وكان اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا ألا يجري تعديل معدل النمو المسجل عند 3.3%.

وأدى اندفاع الشركات نحو الاستيراد للتغلب على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول الممتد من يناير إلى مارس. وتعافى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني مع تراجع تدفق السلع الأجنبية.

العجز التجاري

وعلى صعيد متصل أظهرت بيانات حكومية أن العجز التجاري السلعي الأمريكي تقلص بشدة في أغسطس، وسط تراجع في الواردات.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن العجز التجاري السلعي تراجع 16.8% إلى 85.5 مليار دولار الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يتراجع العجز إلى 95.2 مليار دولار.

وانخفضت الواردات السلعية 19.6 مليار دولار إلى 261.6 مليار دولار، فيما تراجعت الصادرات السلعية 2.3 مليار دولار إلى 176.1 مليار دولار.

إلى ذلك تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، لكن سوق العمل شهدت تدهوراً في ظل وتيرة توظيف ضعيفة.

وقالت وزارة العمل إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة لأول مرة انخفضت بمقدار 14 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 218 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر.

وتوقع اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم، تقديم 235 ألف طلب في أحدث أسبوع.

تراجع أوروبي

وتراجعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، مع تجدد القلق حيال السياسات الأمريكية، وسط مخاوف من أن تصبح واردات الأجهزة الطبية والروبوتات والآلات الصناعية هدفاً جديداً للرسوم الجمركية.

وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.65% إلى 550.22 نقطة، مع تراجع أغلب القطاعات والبورصات الرئيسية.

وهبط كل من «داكس» الألماني بنسبة 0.55% إلى 23534 نقطة، و«كاك» الفرنسي بنسبة 0.4% إلى 7795 نقطة، و«فوتسي» البريطاني بنسبة 0.4% إلى 9213 نقطة.

وتعرضت شركات التكنولوجيا الطبية لضغوط حادة عقب فتح إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» تحقيقاً أمنياً في واردات الأجهزة الطبية والروبوتات والآلات الصناعية.

وهبط سهم شركة التكنولوجيا الطبية الألمانية «سيمنز هيلثينيرز» بنسبة 3.45%، ونظيرتها البريطانية «كونفاتك» بنسبة 5.65%.