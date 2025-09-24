الأسهم الأمريكية تتحول إلى التراجع.. والأوروبية تتباين

تحولت الأسهم الأمريكية إلى التراجع، الأربعاء، فيما تباينت المؤشرات الأوروبية في ختام جلسة التداول تحت ضغط تحذيرات رئيس الفيدرالي.

وخلال التعاملات انخفضت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت بعد صعودها في بداية التداولات، مع تقييم المتداولين لتصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، التي كانت محسوبة، وترقبهم بيانات اقتصادية حاسمة من المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع.

وخلال التعاملات هبط مؤشر داو جونز الصناعي 0.36% إلى 46368.94 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 27 نقطة، أو 0.41% إلى 6629.79 نقطة، وخسر مؤشر ناسداك المجمع 111.6 نقطة، أو 0.84%، إلى 22465.37 نقطة.

تباين أوروبي

وتباينت الأسهم الأوروبية عند إغلاق تعاملات الأربعاء، متأثرة بالضغوط على الأسواق المالية عقب تحذير رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، «جيروم باول»، من ارتفاع أسعار الأصول عالية المخاطر.

وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.2% إلى 553.88 نقطة، مع تباين أداء القطاعات والبورصات الرئيسية.

وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.23% إلى 23666 نقطة، وزاد «فوتسي» البريطاني 0.3% إلى 9250 نقطة، فيما انخفض «كاك» الفرنسي 0.55% إلى 7827 نقطة.

وارتفعت أسهم شركات الدفاع الأوروبية على إثر تصريحات الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث أكد أن أوكرانيا قادرة، بدعم الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، على استعادة كامل أراضيها من روسيا.

وصعد سهم «رينك» الألمانية بنسبة 8%، وأضاف سهم «هينسولت» للتكنولوجيا الدفاعية 8%، بينما ارتفع سهم «ساب» السويدية 5.5%.