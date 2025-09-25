سيولة مليارية في سوق دبي رغم ضغط الأسهم القيادية

تخطت سيولة أسواق الأسهم المحلية ملياري درهم، في ختام جلسة منتصف الأسبوع، موزعة بواقع 1.21 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و1.07 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 501.5 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 43 ألف صفقة، وذلك بالتزامن مع تحرك الأسواق بشكل عرضي، ما يعطي مستويات سعرية جاذبة للشراء في العديد من الأسهم القيادية. وبلغت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.096 تريليونات درهم بختام تداولات، أمس، موزعة بواقع 3.09 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.002 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على أكثر من نصف سيولة سوق دبي المالي، بقيمة جاوزت 536.9 مليون درهم، بما يعادل 50.1% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 1.07 مليار درهم. وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5872.12 نقطة، بضغط متواصل من الأسهم القيادية، منخفضاً بـ1.45%. وتصدر سهم «جي إف إتش المالية» ارتفاعات سوق دبي بنسبة 3.5%، مواصلاً بذلك تسجيل أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2017، وصعدت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 1.7%، وسلامة 1.5%، وبنك السلام- البحرين 1.4%، وسالك 0.33%، فيما تراجعت أسهم دبي الوطنية للتأمين 10%، وطلبات 3.5%، ومصرف السلام السودان 3.2%، وتبريد 3%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 236.4 مليون درهم، بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 607.4 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 370.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9978.14 نقطة، متراجعاً 1.3%.وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 178.55 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز»، جاذباً 120.4 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 110.6 ملايين درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم رابكو للاستثمار 11.9%، وجي إف إتش المالية 3.55%، ورأس الخيمة للأسمنت 2.9%، والبنك العربي المتحد 2.5%. في المقابل، تراجعت أسهم الشارقة للأسمنت 4.54%، وأبوظبي الإسلامي 4.53%، وأبوظبي اﻷول 4.2%، والخليج اﻻستثمارية 4.2%.

الأسواق العربية

وشهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ قفز المؤشر السعودي «تاسي» 5.06%، ومسقط 0.47%، والبحرين 0.04%، فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.88%، وقطر 0.86%، وخارج منطقة الخليج صعد مؤشر بورصة مصر 1.76%.

السعودية

وتفصيلاً، قفز مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 5.06%، وهي أعلى وتيرة صعود يومية منذ مارس 2020، ليقفل عند 11426 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى منذ مايو 2025، بتداولات بلغت قيمتها 14.5 مليار ريال، ليواصل المؤشر ارتفاعه للجلسة السادسة على التوالي. وصعدت أسهم مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، ومصرف الإنماء، ودار الأركان، وبنك البلاد، ومجموعة تداول، والغاز، وسبكيم العالمية، ومكة، ودراية، واتحاد اتصالات، وبي إس إف، وبنك الجزيرة، واستثمار، وبنك الرياض، والبحري، وعلم، بنسب بين 6 و10%. وارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 25.06 ريالاً، في المقابل تراجعت أسهم مجموعة إم بي سي، وكابلات الرياض، وملاذ للتأمين، ورتال، وأملاك بنسب بين 1و2%.

وكانت وكالة «بلومبرغ» قد ذكرت أن هيئة السوق المالية السعودية تتجه للسماح للأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات المحلية.

مصر

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، وبلغت قيمة التداول 3.5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 37 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.530 تريليون جنيه. وصعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.76%، ليغلق عند مستوى 35949 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.46%، ليغلق عند مستوى 44188 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.76%، ليغلق عند مستوى 16160 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 1.73%، ليغلق عند مستوى 3902 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.17%، ليغلق عند مستوى 10623 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.19%، ليغلق عند مستوى 14144 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 3544 نقطة.

الأردن

وارتفعت البورصة الأردنية بدعم شراء في أسهم قيادية مثل البنك العربي عقب تراجع لأربع جلسات وسط سيولة ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.36% إلى 3030.3 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 8.3 ملايين دينار، مقارنة مع 14 مليون دينار في الجلسة السابقة. وارتفع سهم الكهرباء الأردنية 2.14% إلى 5.9 دنانير، وسهم مناجم الفوسفات 0.63% إلى 20.8 ديناراً، وزاد سهم الاتصالات الأردنية 0.99% إلى 3.06 دنانير، وسهم البنك العربي 1.03% إلى 5.9 دنانير.