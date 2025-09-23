«وول ستريت» تتراجع من مستواها القياسي بعد تصريحات باول حول المبالغة في أسعار الأسهم

وكالات





تراجعت المؤشرات الأمريكية خلال تعاملات الثلاثاء، عقب تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، والتي أشار فيها إلى المبالغة في أسعار الأسهم. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.25 %، فيما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.58 %، ونزل مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.90 %.

وكان باول قال خلال كلمته أمام غرفة تجارة «بروفيدنس» في ولاية رود آيلاند، الثلاثاء، إن البنك المركزي يواجه مخاطر مزدوجة مع ارتفاع التضخم وضعف سوق العمل، مؤكداً أن ضعف سوق العمل بات يتفوق على المخاوف المرتبطة باستمرار التضخم. وفي سياق آخر قال إن أسعار الأصول، بما في ذلك الأسهم، «مرتفعة إلى حد كبير» وفقاً للعديد من المقاييس، لكنه استبعد أن يشكل ذلك حالياً مخاطر مرتفعة على الاستقرار المالي.

في المقابل، سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً، بدعم من مكاسب قوية لأسهم شركات طاقة الرياح، بعد أن قفز سهم شركة «أورستد»، إثر صدور حكم قضائي في الولايات المتحدة لصالحها، بشأن مشروع متعثر. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.28 %، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.36 %، وتقدم مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.54 %، فيما تراجع مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.04 %.

وقفز سهم شركة «أورستد» 9.4 %، بعد أن أصدر قاضٍ اتحادي أمريكي حكماً، يسمح لمطور طاقة الرياح البحرية الدنماركي باستئناف العمل في مشروعه شبه المكتمل، قبالة سواحل ولاية رود آيلاند. وسجلت منافستها «فيستاس» مكاسب تقارب 3 %، في حين ارتفعت أسهم قطاع المرافق الأوسع 1 %.

وهوى سهم شركة «إيه.إس.إم.آي» 5.6 %، بعد أن خفضت الشركة الهولندية المتخصصة في معدات تصنيع الرقائق أهدافها لإيرادات النصف الثاني من عام 2025. وتراجع سهم شركة «إيه.إس.إم.إل» الهولندية 1.3 %.