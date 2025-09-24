أداء متباين لـ «وول ستريت» بعد ارتفاعات قياسية

تباين أداء المؤشرات الرئيسة في «وول ستريت»، بعد الارتفاعات القياسية خلال الآونة الأخيرة، بقيادة أسهم التكنولوجيا، بينما يترقب المستثمرون تصريحات سيدلي بها في وقت لاحق مسؤولون من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بينهم رئيس المجلس، جيروم باول، لتقييم مسار أسعار الفائدة، بعد قرار خفضها الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.40%، فيما تراجع مؤشر مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.09%، وانخفض مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.36 %.

في المقابل، سجلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً، بدعم من مكاسب قوية لأسهم شركات طاقة الرياح، بعد أن قفز سهم شركة «أورستد»، إثر صدور حكم قضائي في الولايات المتحدة لصالحها، بشأن مشروع متعثر. وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.64 %، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.62 %، وزاد مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.37 %، وتقدم مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.11.

وقفز سهم «أورستد» 9.4 %، بعد أن أصدر قاضٍ اتحادي أمريكي حكماً، يسمح لمطور طاقة الرياح البحرية الدنماركي باستئناف العمل في مشروعه شبه المكتمل، قبالة سواحل ولاية رود آيلاند.