«القيادية» تضغط على مؤشرات الأسهم المحلية

اجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة قاربت 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و605.6 ملايين درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 397.6 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 33 ألف صفقة، وذلك بالتزامن مع انتظار الأسواق لمحفزات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.141 تريليونات درهم بختام تداولات أمس، موزعة بواقع 3.124 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.017 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

واستحوذت 3 أسهم وهي: «إعمار العقارية»، و«طلبات»، و«سالك»، على ما يقارب من نصف سيولة سوق دبي المالي، بقيمة جاوزت 298 مليون درهم، بما يعادل 49.2% من سيولة السوق الإجمالية، البالغة 605.6 ملايين درهم.

وأغلق مؤشر سوق دبي قرب مستوى 6000 نقطة، بضغط بعض الأسهم القيادية، مغلقاً عند 5958.85 نقطة، منخفضاً بـ1.13%.

وتصدر سهم «دبي الوطنية للتأمين» ارتفاعات 18 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 9.3%، وصعدت أسهم الصناعات الوطنية القابضة 4.84%، وأجيليتي للمخازن 2.86%، وسكون تكافل 2.1%، فيما انخفضت أسهم سالك 3.7%، وإعمار للتطوير 3.68%، والمزايا القابضة 3.6%، وسلامة 2.7%.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10109.24 نقاط، متراجعاً 0.27%.

وتصدر «أبوظبي التجاري» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 139.4 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية»، جاذباً 126.1 مليون درهم، ثم «أدنوك للحفر» بسيولة 107.2 ملايين درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم الخليج اﻻستثمارية 1.98%، وبنك أم القيوين الوطني 1.9%، وأجيليتي جلوبال 1.78%، وألفا ظبي القابضة 1.74%، في المقابل، تراجعت أسهم مجموعة أرام 4.35%، وأم القيوين للاستثمارات 2.55%، والبنك العربي المتحد 2.48%، وفينكس كروب 2.1%.

الأسواق العربية

وشهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ ارتفعت بورصتا الكويت 0.89%، والبحرين 0.23%، في حين تراجعت بورصتا قطر 0.42%، ومسقط 0.17%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.33%.

السعودية

وأعلنت تداول السعودية أن أمس الثلاثاء كان إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، وذلك انسجاماً مع القرارات الحكومية التي تقضي بمنح هذا اليوم عطلة رسمية في مختلف القطاعات، على أن تُستأنف التداولات بشكل طبيعي اعتباراً من اليوم.

مصر

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعاً بصعود أسهم قيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70، وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وبلغت قيمة التداول 3.7 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.493 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 35328 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 43552 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 15881 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3836 نقطة.

كذلك، تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 10501 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 13978 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3488 نقطة.

الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية، الثلاثاء، بفعل عمليات بيع في معظم الأسهم القيادية، وعلى رأسها سهم البوتاس العربية وسط سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً 0.65% إلى 3019.51 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 14 مليون دينار، مقارنة مع 16 مليون دينار في الجلسة السابقة.

وانخفض سهم البنك العربي 1.02 في المئة إلى 5.84 دنانير وسهم مناجم الفوسفات 0.96 في المئة إلى 20.67 ديناراً، فيما تراجع سهم مصفاة البترول 0.7 في المئة إلى 5.65 دنانير وسهم البوتاس العربية 3.41 في المئة إلى 31.97 ديناراً.