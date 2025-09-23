تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية وسط ترقب لبيانات عالمية

تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، في ظل غياب أخبار رئيسية محركة للأسواق في المنطقة، وذلك بعد استمرار موجة صعود متواصلة في بورصة "وول ستريت" لليوم الثالث على التوالي.

وأغلقت بورصة طوكيو بمناسبة عطلة وطنية.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.6% ليصل إلى 10ر8861 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3ر0% ليصل إلى 23ر3479 نقطة.

وتراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 0.8% ليصل إلى 56ر26125 نقطة، حيث واصل المستثمرون متابعة المحادثات الجارية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1 % ليصل إلى 66ر3788 نقطة.

وفي بورصة "وول ستريت"، أنهت الأسهم تداولات أمس الاثنين على صعود، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 39ر29 نقطة، أي بنسبة 0.4 % ليصل إلى 75ر6693 نقطة، بعدما عوض خسائره الطفيفة التي تكبدها في مستهل التداولات.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 27ر66 نقطة، أي بنسبة 0.1 %، ليصل إلى 54ر46381 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بواقع 50ر157 نقطة، أي بنسبة 0.7%، ليصل إلى 98ر22788 نقطة.

وكان هذا هو اليوم الثالث على التوالي الذي تسجل فيه المؤشرات الثلاثة أعلى مستوى لها على الإطلاق.

وشهدت الأسهم ارتفاعا حادا منذ أبريل الماضي، وسط آمال بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن تعرقل التجارة العالمية، وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيجري عدة تخفيضات على أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.

وأجرى الاحتياطي الفيدرالي أول خفض للفائدة هذا العام الأسبوع الماضي، حيث أشار مسؤولوه إلى إمكانية إجراء مزيد من الخفض حتى نهاية هذا العام وخلال العام المقبل.

وفي سوق السندات، استقر العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات دون تغيير عند مستوى 4.14%، وهو نفس مستواه الذي سجله في ختام تعاملات الجمعة الماضي.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 4 سنتات ليصل إلى 64ر62 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 40 سنتا ليصل إلى 17ر66 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 79ر147 ين ياباني من 74ر147 ين، كما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1803ر1 دولار من 1802ر1 دولار.