العقارات تقود مكاسب سوق دبي للجلسة الثانية على التوالي

عزز مؤشر سوق دبي المالي صعوده للجلسة الثانية على التوالي، بدعم أداء أسهم العقارات، التي قادت صعود مؤشر السوق بـ 0.07 %، أو ما يعادل 3.9 نقاط، مسجلاً 6027.15 نقطة، لا سيما سهما «إعمار العقارية»، و«الاتحاد العقارية»، اللذان ارتفعا بـ 0.71% و2.4 %.

وتصدر سهم «الخليج للملاحة» ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 5.8 %، إلى 9.14 دراهم، وكان السهم قد ارتفع بنسبة 7.6%، إلى 9.30 دراهم خلال الجلسة، ليُسجل أعلى مستوى له في السوق منذ أغسطس 2008.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق، بأكثر من 214.2 مليون درهم، تلاه «طلبات» بسيولة 80.7 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 58 مليون درهم.

وارتفع سهم «جي إف إتش المالية» بنسبة 1.8 %، عند 1.70 درهم، مُسجلاً أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2017، وصعدت في سوق دبي أسهم بي إتش إم كابيتال 5.2 %، والرمز كوربوريشن 1.7 %، ووطنية إنترناشيونال 1.6 %، فيما انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 2.8 %، وأمانات القابضة 1.74 %، وأملاك للتمويل 1.64%، والوطنية للتأمينات العامة 1.64 %.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 10.3 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 276.6 مليون درهم، مقابل 266.35 مليوناً مبيعات.

وشهد سوق دبي تنفيذ 4 صفقات كبيرة مباشرة في سوق دبي المالي، على سهمي مصرف عجمان والرمز كوربوريشن، بقيمة إجمالية بلغت 69.5 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم مصرف عجمان بنحو 15 مليون سهم، وبقيمة إجمالية بلغت 21.8 مليون درهم، في حين تم تنفيذ 3 صفقات على أسهم شركة الرمز كوربوريشن بقيمة 47.76 مليون درهم.

في سياق متصل، أعلن سوق دبي المالي عن إنجاز المراجعة الدورية للمؤشر العام والمؤشر الإسلامي، اعتباراً من أمس.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.08%، إلى مستوى 10136.66 نقطة، رابحاً ما يفوق ملياري درهم. وتصدر «أدنوك للحفر» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 134 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 1.7 %، عند 5.97 دراهم، مُسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 120.5 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة 107.6 ملايين درهم، كذلك سجل سهم «أدنوك للإمداد» أعلى مستوى له منذ إدراجه في السوق.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم بنك الفجيرة الوطني 14.3%، وجي إف إتش المالية 5.5 %، والخليج للمشاريع الطبية 4.43%، وأوراسكوم كونستركشن 3.8 %، في المقابل، تراجعت أسهم رابكو للاستثمار 8.3 %، وحياة للتأمين 5.55 %، والخليج اﻻستثمارية 5.5 %، وأجيليتي جلوبال 5.1 %.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.5 مليار درهم، في أولى جلسات الأسبوع، منها 1.06 مليار درهم في سوق أبوظبي، و463.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 415.3 مليون سهم، عبر 31.6 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت مؤشرات البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ ارتفع المؤشر السعودي بـ 0.63 %، والكويتي 0.08 %، والبحريني 0.32%، فيما تراجعت بورصات قطر 0.40 %، ومسقط 0.22 %، ومصر 0.1 %.

السعودية

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» للجلسة الخامسة على التوالي، بنسبة 0.63 %، ليغلق عند 10876 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 5.2 ملايين ريال.

وتصدر سهم رؤوم ارتفاعات السوق بنسبة 10 %، وصعدت أسهم مصرف الراجحي، وأكوا باور، والأهلي السعودي، والكابلات السعودية، واليمامة للحديد، والمصافي، والعربي الوطني، وارتيكس، وباعظيم، ودار الأركان، واللجين، بنسب بين 1 و7 %.

في المقابل، تصدر سهم سينومي ريتيل تراجعات السوق بأكثر من 6 %، وتراجع سهما أنابيب السعودية، ومسار، بنسبة 3 %.

مصر

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، إذ تراجع المؤشر الرئيس، بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70، وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وبلغت قيمة التداول 3.7 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.492 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.1 %، ليغلق عند مستوى 35210 نقاط، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.09 %، ليغلق عند مستوى 43349 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.11 %، ليغلق عند مستوى 15824 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.08 %، ليغلق عند مستوى 3844 نقطة.

وانخفضت البورصة الأردنية، بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، مثل مناجم الفوسفات، بهدف جني أرباح، وسط تحسن في قيمة التداول. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 1.16 %، إلى 3039.18 نقطة.