«البنوك» تحلّق بسوق دبي لأعلى مستوى في 17 عاماً

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 954.9 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 960.72 مليار درهم أمس.
وقفز سهم «باركن» بنسبة 0.32% ليغلق عند 6.29 دراهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج، وذلك بعد أن ارتفع خلال الجلسة إلى 6.78 دراهم، فيما أغلق سهم «دبي الإسلامي» عند 8.03 دراهم مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل 2006.
واستحوذ سهم «ديوا» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة سوق دبي بـ124.14 مليون درهم، تلاه «سالك» بسيولة 117.2 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» جاذباً أكثر من 113.2 مليون درهم مرتفعاً 0.75% ليغلق عند 13.45 درهماً.
وصعدت في سوق دبي المالي أسهم الفردوس القابضة 1.87%، وأملاك للتمويل 1.8%، فيما انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 7%، واكتتاب القابضة 4.4%، وشعاع كابيتال 3.3%، وبي إتش إم كابيتال 2.2%.
سوق أبوظبي
وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 249.8 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 138.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 100.85 مليون درهم. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الفجيرة 2.96%، وبريسايت 2.8%، ورابكو للاستثمار 2.56%، وسبيس 42 بنسبة 2.25%، في المقابل، انخفضت أسهم رأس الخيمة للأسمنت 3.64%، وحياة للتأمين 3.35%، والخليج للمشاريع الطبية 2.8%، ودار التأمين 2.1%.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.926 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.933 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.972 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و960.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.1 مليار درهم، موزعة بواقع 1.35 مليار درهم في سوق أبوظبي، و716.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 514.85 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 36.6 ألف صفقة.
السعودية
وتراجعت أسهم مصرف الإنماء، والبحر الأحمر، ورتال، وإكسترا، وساكو، وسدافكو، والغاز، ومجموعة إم بي سي، وبدجت السعودية بنسب تراوحت بين 2 و5%، فيما ارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 26.25 ريالاً، وصعد سهم الوطنية للتعليم بنسبة 5% عند 156.60 ريالاً، وصعد سهم الباحة، بنسبة 7% عند 3.96 ريالات، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 51 مليون سهم وبقيمة 200 مليون ريال.
مصر
وانخفض مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 31355 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 39067 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 14051 نقطة.