«البنوك» تحلّق بسوق دبي لأعلى مستوى في 17 عاماً

حلّق مؤشر سوق دبي المالي لأعلى مستوى له، منذ جلسة 3 يوليو 2008 (قرابة 17 عاماً تقريباً)، مرتفعاً بنسبة 0.66% أو ما يعادل 35.8 نقطة، مسجلاً 5491.25 نقطة، بعدما تجاوز 5500 نقطة خلال الجلسة، ليربح السوق مكاسب جاوزت 5.8 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاع البنوك، ولا سيما سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي ارتفع بـ3.54%، و«دبي التجاري» 2.4%، و«دبي الإسلامي» 1.8%.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 954.9 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 960.72 مليار درهم أمس.

وقفز سهم «باركن» بنسبة 0.32% ليغلق عند 6.29 دراهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ الإدراج، وذلك بعد أن ارتفع خلال الجلسة إلى 6.78 دراهم، فيما أغلق سهم «دبي الإسلامي» عند 8.03 دراهم مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل 2006.

واستحوذ سهم «ديوا» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة سوق دبي بـ124.14 مليون درهم، تلاه «سالك» بسيولة 117.2 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» جاذباً أكثر من 113.2 مليون درهم مرتفعاً 0.75% ليغلق عند 13.45 درهماً.

وصعدت في سوق دبي المالي أسهم الفردوس القابضة 1.87%، وأملاك للتمويل 1.8%، فيما انخفضت أسهم أجيليتي للمخازن 7%، واكتتاب القابضة 4.4%، وشعاع كابيتال 3.3%، وبي إتش إم كابيتال 2.2%.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 75.7 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 296.97 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 221.25 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9665.74 نقطة، مرتفعاً 0.12%، ليربح السوق أكثر من مليار درهم في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 249.8 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 138.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 100.85 مليون درهم. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الفجيرة 2.96%، وبريسايت 2.8%، ورابكو للاستثمار 2.56%، وسبيس 42 بنسبة 2.25%، في المقابل، انخفضت أسهم رأس الخيمة للأسمنت 3.64%، وحياة للتأمين 3.35%، والخليج للمشاريع الطبية 2.8%، ودار التأمين 2.1%.

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 6.8 مليارات درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.926 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.933 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.972 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و960.7 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 2.1 مليار درهم، موزعة بواقع 1.35 مليار درهم في سوق أبوظبي، و716.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 514.85 مليون سهم، عبر تنفيذ نحو 36.6 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية تراجع المؤشر السعودي 0.29%، والكويتي 0.31%، فيما ارتفعت بورصة قطر 0.65%، ومسقط 0.37%، والبحرين 0.04%، وخارج منطقة الخليج هبط مؤشر بورصة مصر بـ1.13%.

السعودية

وانخفض مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.29% ليغلق عند 11405 نقاط، وبتداولات بلغت نحو 4.8 مليارات ريال.

وتراجعت أسهم مصرف الإنماء، والبحر الأحمر، ورتال، وإكسترا، وساكو، وسدافكو، والغاز، ومجموعة إم بي سي، وبدجت السعودية بنسب تراوحت بين 2 و5%، فيما ارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 26.25 ريالاً، وصعد سهم الوطنية للتعليم بنسبة 5% عند 156.60 ريالاً، وصعد سهم الباحة، بنسبة 7% عند 3.96 ريالات، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 51 مليون سهم وبقيمة 200 مليون ريال.

مصر

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وبلغت قيمة التداول 3.1 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

وانخفض مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 31355 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 39067 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 14051 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.78% ليغلق عند 9259 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» 0.81% ليغلق عند 12556 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية 0.87% ليغلق عند 3221 نقطة.